Fenerbahçeden Juventusa: Medhi Benatiayı bize kiralayın!

Fenerbahçe'den Juventus'a: Medhi Benatia'yı bize kiralayın!
23 Ağustos 2018 Perşembe, 00:51:45
Güncelleme: 00:52:54
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Fenerbahçe'den Juventus'a: Medhi Benatia'yı bize kiralayın!
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Fenerbahçe stoper arayışını sürdürüyor... Gündeme her gün yeni bir isim gelirken son aday Çizme'den...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den Juventus'a: Medhi Benatia'yı bize kiralayın!
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Takımlarında şans bulamayan isimlere yönelen sarı-lacivertli yönetimin, Juventus'ta Bonucci'nin dönüşünden sonra yedek kulübesinde bile Barzagli ile Rugani'nin arkasında kalan Medhi Benatia için kiralama teklifi yaptığı iddia edildi.
Fenerbahçe'den Juventus'a: Medhi Benatia'yı bize kiralayın!
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Faslı oyuncu ve kulübünden yanıt bekleniyor.
Fenerbahçe'den Juventus'a: Medhi Benatia'yı bize kiralayın!
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20 MAÇTA OYNADI, 2 GOL ATTI
Geçen yaz Bayern Münih'ten 17 milyon euro'ya transfer edilen 31 yaşındaki oyuncu, Serie A'da bir sezonda 20 maçta şans bulurken, 2 gol kaydetti.
Fenerbahçe'den Juventus'a: Medhi Benatia'yı bize kiralayın!
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Şampiyonlar Ligi'nde 8, İtalya Kupası'nda da 3 maçta (2 gol) görev alan tecrübeli futbolcu hem sağ hem sol stoper oynayabiliyor.