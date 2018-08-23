Fenerbahçeden Juventusa: Medhi Benatiayı bize kiralayın! - Galeri - Fotomaç
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    23 Ağustos 2018, Perşembe
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    Fenerbahçe'den Juventus'a: Medhi Benatia'yı bize kiralayın!

    23 Ağustos 2018 Perşembe, 00:51:45 Güncelleme: 00:52:54
    Fenerbahçe'den Juventus'a: Medhi Benatia'yı bize kiralayın!
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    • 8
    Fenerbahçeden Juventusa: Medhi Benatiayı bize kiralayın!

    Fenerbahçe stoper arayışını sürdürüyor... Gündeme her gün yeni bir isim gelirken son aday Çizme'den...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe'den Juventus'a: Medhi Benatia'yı bize kiralayın!
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    • 8
    Fenerbahçeden Juventusa: Medhi Benatiayı bize kiralayın!

    Takımlarında şans bulamayan isimlere yönelen sarı-lacivertli yönetimin, Juventus'ta Bonucci'nin dönüşünden sonra yedek kulübesinde bile Barzagli ile Rugani'nin arkasında kalan Medhi Benatia için kiralama teklifi yaptığı iddia edildi.

    Fenerbahçe'den Juventus'a: Medhi Benatia'yı bize kiralayın!
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    • 8
    Fenerbahçeden Juventusa: Medhi Benatiayı bize kiralayın!

    Faslı oyuncu ve kulübünden yanıt bekleniyor.

    Fenerbahçe'den Juventus'a: Medhi Benatia'yı bize kiralayın!
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    • 8
    Fenerbahçeden Juventusa: Medhi Benatiayı bize kiralayın!

    20 MAÇTA OYNADI, 2 GOL ATTI
    Geçen yaz Bayern Münih'ten 17 milyon euro'ya transfer edilen 31 yaşındaki oyuncu, Serie A'da bir sezonda 20 maçta şans bulurken, 2 gol kaydetti.

    Fenerbahçe'den Juventus'a: Medhi Benatia'yı bize kiralayın!
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    Fenerbahçeden Juventusa: Medhi Benatiayı bize kiralayın!

    Şampiyonlar Ligi'nde 8, İtalya Kupası'nda da 3 maçta (2 gol) görev alan tecrübeli futbolcu hem sağ hem sol stoper oynayabiliyor.

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