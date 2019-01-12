Fenerbahçeden Jhonny Lucasa FaceTimela transfer teklifi - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'den Jhonny Lucas'a FaceTime'la transfer teklifi
Transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe, Brezilya'nın Parana kulübünde forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Jhonny Lucas için dün önemli bir adım attı.
12 Ocak 2019 Cumartesi, 10:52:01
Güncelleme: 10:53:53
Parana kulübü ile temas halinde olan Fenerbahçe, oyuncunun menajeri ile FaceTime aracılığıyla görüşme yaptı ve resmi teklifi iletti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
LUCAS FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR
Takvim'in haberine göre; Görüşmeyi Sportif Direktör Damien Comolli yaptı. Teklifin ardından Jhonny Lucas'ın düşünmek için birkaç gün süre istediği öğrenildi.
Brezilyalı orta saha oyuncusunun gelmeye sıcak baktığı da belirtildi.
PARANA FİYATTA GERİ ADIM ATTI
Bu arada Fenerbahçe'nin Parana kulübüyle de eş zamanlı olarak görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.
Kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Brezilya kulübünün indirime gittiği ancak pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.