Fenerbahçeden Jhonny Lucasa FaceTimela transfer teklifi - Galeri - Fotomaç
12 Ocak 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'den Jhonny Lucas'a FaceTime'la transfer teklifi

Transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe, Brezilya'nın Parana kulübünde forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Jhonny Lucas için dün önemli bir adım attı.
12 Ocak 2019 Cumartesi, 10:52:01 Güncelleme: 10:53:53
Fenerbahçeden Jhonny Lucasa FaceTimela transfer teklifi

Parana kulübü ile temas halinde olan Fenerbahçe, oyuncunun menajeri ile FaceTime aracılığıyla görüşme yaptı ve resmi teklifi iletti.

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Fenerbahçeden Jhonny Lucasa FaceTimela transfer teklifi

LUCAS FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Takvim'in haberine göre; Görüşmeyi Sportif Direktör Damien Comolli yaptı. Teklifin ardından Jhonny Lucas'ın düşünmek için birkaç gün süre istediği öğrenildi.

Fenerbahçeden Jhonny Lucasa FaceTimela transfer teklifi

Brezilyalı orta saha oyuncusunun gelmeye sıcak baktığı da belirtildi.

Fenerbahçeden Jhonny Lucasa FaceTimela transfer teklifi

PARANA FİYATTA GERİ ADIM ATTI

Bu arada Fenerbahçe'nin Parana kulübüyle de eş zamanlı olarak görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.

Fenerbahçeden Jhonny Lucasa FaceTimela transfer teklifi

Kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Brezilya kulübünün indirime gittiği ancak pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.

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