Fenerbahçe'den ikinci transfer harekatı! İşte o isimler
Transfer döneminin başlamasıyla birlikte art arda 4 futbolcuyu birden açıklayan Fenerbahçe, çalışmalarına ara vermiyor. Sarı-lacivertli takım, ikinci transfer operasyonu için kolları sıvadı. İşte listede yer alan o isimler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
8 Ağustos 2020 Cumartesi 08:40
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Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, tam 4 transferi aynı gün içerisinde açıklayarak, taraftarlarını sevindirmişti.
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Sarı-lacivertli takım Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı renklerine bağladığını duyurmuştu.
Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, ikinci büyük operasyonuna başladı. Listede sürpriz isimler de var.
İşte Takvim'in haberine göre sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu o futbolcular...