Fenerbahçe'den ikinci transfer harekatı! İşte o isimler - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Fenerbahçe'den ikinci transfer harekatı! İşte o isimler

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte art arda 4 futbolcuyu birden açıklayan Fenerbahçe, çalışmalarına ara vermiyor. Sarı-lacivertli takım, ikinci transfer operasyonu için kolları sıvadı. İşte listede yer alan o isimler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

8 Ağustos 2020 Cumartesi 08:40
Fenerbahçe'den ikinci transfer harekatı! İşte o isimler

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, tam 4 transferi aynı gün içerisinde açıklayarak, taraftarlarını sevindirmişti.

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Fenerbahçe'den ikinci transfer harekatı! İşte o isimler

Sarı-lacivertli takım Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı renklerine bağladığını duyurmuştu.

Fenerbahçe'den ikinci transfer harekatı! İşte o isimler

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, ikinci büyük operasyonuna başladı. Listede sürpriz isimler de var.

Fenerbahçe'den ikinci transfer harekatı! İşte o isimler

İşte Takvim'in haberine göre sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu o futbolcular...

Fenerbahçe'den ikinci transfer harekatı! İşte o isimler

Kenan Karaman (Düsseldorf)

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