Fenerbahçe'den üç bomba birden!

Fenerbahçe transfer sezonunun başlamasının ardından, transferde vitesi yükseltti. Sportif Direktör Damien Comolli ve Ersun Yanal önderliğinde girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler birçok isimle görüşüyor. UEFA'dan gelecek karara göre adımlarını daha net şekilde atacak olan Fenerbahçe transferde hata yapmamak için ince eleyip sık dokuyor.
13 Haziran 2019 Perşembe 06:51
Güncelleme: 13.06.2019 08:21
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Gelecek sezona yepyeni bir kadro kurmayı planlayan sarı-lacivertli yönetim birçok isimle temaslarını sürdürüyor.
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Birçok oyuncusuyla yollarını ayıran Fenerbahçe, giden isimlerini yerini doldururken hata yapmak istemiyor.
Bu yüzden transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe'de ön libero için yeni bir isim daha ortaya atıldı.
İtalyan basını, Lazio'da gözden düşen Milan Badelj ile ilgilenen takımlar arasında sarı- lacivertli kulübün de yer aldığını ileri sürdü.
30 yaşındaki Hırvat oyuncuyu, Bordeaux'nun da istediği belirtilirken, Lazio'nun geçen yaz Fiorentina'dan bedelsiz renklerine bağladığı Badelj için 7.5 milyon euro talep ettiği ifade edildi.