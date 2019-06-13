Fenerbahçe'den üç bomba birden!

Fenerbahçe transfer sezonunun başlamasının ardından, transferde vitesi yükseltti. Sportif Direktör Damien Comolli ve Ersun Yanal önderliğinde girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler birçok isimle görüşüyor. UEFA'dan gelecek karara göre adımlarını daha net şekilde atacak olan Fenerbahçe transferde hata yapmamak için ince eleyip sık dokuyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 06:51 Güncelleme: 13.06.2019 08:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





