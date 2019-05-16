Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım - Fotomaç
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım
Kanatlara etkili bir oyuncu arayan teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime, devre arasında da istediği futbolcunun ismini verdiği belirtildi.
16 Mayıs 2019 Perşembe 07:37
Güncelleme: 16.05.2019 07:37
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın Kasımpaşa'dan Trezeguet'yi istediği ileri sürüldü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-lacivertlilerin, Mısırlı yıldız için önümüzdeki hafta İstanbul ekibinin kapısını çalacağı belirtiliyor.
24 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 9 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
İki kez sarı kart gören Trezeguet'nin asıl mevkisi sol kanat. Sağ kanat ve orta sahada da görev yapabiliyor. Kasımpaşa ile 2 yıl daha sözleşmesi var.
VİSCA SKOV DA LİSTEDE
Sportif direktör Comolli'nin başarılı futbolcunun menajeriyle ön görüşme yaptığı ve olumlu yanıt aldığı iddialar arasında.