"KARAR BÜGUN"

Fenerbahçe ile bugün toplantı yaptınız mı sorusuna yanıt veren Bickel, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Bu bir süreç. Bu transfer gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin Fenerbahçe'nin Michael Frey'e karşı bir ilgisi var, gün içinde bir karara varacaklar" şeklinde konuştu.