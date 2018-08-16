Fenerbahçe'den forvete sürpriz isim: Michael Frey...
16 Ağustos 2018 Perşembe, 19:14:15
Güncelleme: 19:15:05
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Fenerbahçe'den forvete sürpriz isim: Michael Frey...
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Fenerbahçe'den forvete sürpriz isim Michael Frey...
İsviçre ekibi Zürih'in Sportif Direktörü Thomas Bickel, golcü futbolcuları Michael Frey için Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. İsviçre'de yayın yapan sport.ch'ye konuşan Bickel "Fenerbahçe bu transfer için taleplerimizi karşılamaya hazır" ifadesini kullandı.
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Fenerbahçe'den forvete sürpriz isim: Michael Frey...
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"KARAR BÜGUN"
Fenerbahçe ile bugün toplantı yaptınız mı sorusuna yanıt veren Bickel, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Bu bir süreç. Bu transfer gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin Fenerbahçe'nin Michael Frey'e karşı bir ilgisi var, gün içinde bir karara varacaklar" şeklinde konuştu.
Fenerbahçe'den forvete sürpriz isim: Michael Frey...
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Michael Frey kimdir?
İsviçreli forvet, 1994 yılında doğdu. 1.89 boyunda ve 86 kilo. Transfermarkt'daki güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Michael Frey 2014 yılında 3 milyon Euro'ya Lille'e transfer olmuştu.
Fenerbahçe'den forvete sürpriz isim: Michael Frey...
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Fransız ekibinde performansı beklentilerin altında kalınca tekrar Young Boys'a 500 bin Euro karşılığında döndü. Zürih ise geçen sezon başında Michael Frey'i 400 bin Euro'ya kadrosuna katmıştı.
Fenerbahçe'den forvete sürpriz isim: Michael Frey...
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24 yaşındaki Michael Frey geçen sezon Zürih formasıyla 36 maça çıkmış ve 16 gol atma başarısı göstermişti.