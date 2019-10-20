Fenerbahçe'den flaş son dakika paylaşımı! Emre Belözoğlu... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ekim 2019, Pazar
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Haberler Galeri Fenerbahçe'den flaş son dakika paylaşımı! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'den flaş son dakika paylaşımı! Emre Belözoğlu...

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Denizlispor'a konuk oluyor. Ligde iki haftadır kazanamayan ve gol dahi atamayan Fenerbahçe, Denizlispor engelini aşıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde maç öncesi flaş bir paylaşım dikkat çekerken, Fenerbahçe'nin Denizlispor 11'i de belli oldu.
20 Ekim 2019 Pazar 10:27 Güncelleme: 20.10.2019 18:15
Fenerbahçe'den flaş son dakika paylaşımı! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe, Süper Lig'de 8. haftada Denizlispor ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak.

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Fenerbahçe'den flaş son dakika paylaşımı! Emre Belözoğlu...

Mücadele öncesi Fenerbahçe'nin yaptığı iki paylaşım dikkat çekti.

Fenerbahçe'den flaş son dakika paylaşımı! Emre Belözoğlu...

Zorlu karşılaşma öncesi dün sarı-lacivertli kulüpten yapılan maç anonsu ve kullanılan görselde Victor Moses ile kaleci Altay Bayındır kullanıldı.

Fenerbahçe'den flaş son dakika paylaşımı! Emre Belözoğlu...

Bunun üzerine akıllara Moses'ın ilk 11'de olma ihtimali akıllara geldi.

Fenerbahçe'den flaş son dakika paylaşımı! Emre Belözoğlu...

Ligin ilk haftasında Gaziantep'e karşı oynanan maçta oynayan ve daha sonra sakatlığı nedeniyle 2 aya yakın süre sahalardan uzak kalan Moses, yeniden kadroya döndü.

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