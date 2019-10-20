Fenerbahçe'den flaş son dakika paylaşımı! Emre Belözoğlu...

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Denizlispor'a konuk oluyor. Ligde iki haftadır kazanamayan ve gol dahi atamayan Fenerbahçe, Denizlispor engelini aşıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. Sarı-lacivertlilerde maç öncesi flaş bir paylaşım dikkat çekerken, Fenerbahçe'nin Denizlispor 11'i de belli oldu.

20 Ekim 2019 Pazar 10:27 Güncelleme: 20.10.2019 18:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





