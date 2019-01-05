Fenerbahçeden flaş Serdar Aziz ve Tolgay Arslan açıklaması!

Fenerbahçe'den flaş Serdar Aziz ve Tolgay Arslan açıklaması!

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, adı sarı-lacivertli takımla anılan Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'ın transferleri ile ilgili bir açıklamada bulundu.

5 Ocak 2019 Cumartesi, 21:52:11 Güncelleme: 21:55:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





