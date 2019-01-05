Fenerbahçeden flaş Serdar Aziz ve Tolgay Arslan açıklaması! - Galeri - Fotomaç
05 Ocak 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'den flaş Serdar Aziz ve Tolgay Arslan açıklaması!

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, adı sarı-lacivertli takımla anılan Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'ın transferleri ile ilgili bir açıklamada bulundu.
5 Ocak 2019 Cumartesi, 21:52:11 Güncelleme: 21:55:24
Fenerbahçeden flaş Serdar Aziz ve Tolgay Arslan açıklaması!

Sezonun ilk yarısını 16 puanla 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor.

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Fenerbahçeden flaş Serdar Aziz ve Tolgay Arslan açıklaması!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda takviye çalışmaları sürdüren Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'un 26 yaşındaki stoperi Sadık Çiftpınar'ı renklerine bağladı.

Fenerbahçeden flaş Serdar Aziz ve Tolgay Arslan açıklaması!

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Kanarya, transferde hız kesmiyor.

Fenerbahçeden flaş Serdar Aziz ve Tolgay Arslan açıklaması!

Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile yollarını ayıran Serdar Aziz ve Beşiktaş'ta kadro düşünülmeyen Tolgay Arslan'ı kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçeden flaş Serdar Aziz ve Tolgay Arslan açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Serdar Aziz ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.

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