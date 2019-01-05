Fenerbahçeden flaş Serdar Aziz ve Tolgay Arslan açıklaması! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'den flaş Serdar Aziz ve Tolgay Arslan açıklaması!
Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, adı sarı-lacivertli takımla anılan Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'ın transferleri ile ilgili bir açıklamada bulundu.
5 Ocak 2019 Cumartesi, 21:52:11
Güncelleme: 21:55:24
Sezonun ilk yarısını 16 puanla 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor.
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Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda takviye çalışmaları sürdüren Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'un 26 yaşındaki stoperi Sadık Çiftpınar'ı renklerine bağladı.
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Kanarya, transferde hız kesmiyor.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile yollarını ayıran Serdar Aziz ve Beşiktaş'ta kadro düşünülmeyen Tolgay Arslan'ı kadrosuna katmak istiyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Serdar Aziz ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.