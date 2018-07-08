Fenerbahçeden flaş hamle: Munir El Haddadi - Galeri - Fotomaç
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    08 Temmuz 2018, Pazar
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    Fenerbahçe'den flaş hamle: Munir El Haddadi

    F.Bahçe'de Sportif Direktör Comolli'nin Barcelona'lı yöneticilerle El Haddadi'nin transferi için görüştüğü iddia edildi. Barça , genç yıldızı kiralamaya çok sıcak bakıyor...
    8 Temmuz 2018 Pazar, 01:42:15 Güncelleme: 01:43:13
    Fenerbahçe'den flaş hamle: Munir El Haddadi
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    Fenerbahçeden flaş hamle: Munir El Haddadi

    İspanyol medyasından Fenerbahçe ile ilgili flaş transfer iddiası...

    Fenerbahçe'den flaş hamle: Munir El Haddadi
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    Fenerbahçeden flaş hamle: Munir El Haddadi

    İspanyollar, Sarı-Lacivertliler'in Barcelona'nın 22 yaşındaki kanat forveti Munir El Haddadi'yi kiralamak istediğini iddia ettiler.

    Fenerbahçe'den flaş hamle: Munir El Haddadi
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    Fenerbahçeden flaş hamle: Munir El Haddadi

    Haberde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Barcelona ile olan yakın ilişkilerinden de bahsedildi.

    Fenerbahçe'den flaş hamle: Munir El Haddadi
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    Fenerbahçeden flaş hamle: Munir El Haddadi

    Ayrıca Fransız Sportif Direktör Damien Comolli'nin bu transfer için Barcelonalı yetkililerle görüştüğünün de altı çizildi.

    Fenerbahçe'den flaş hamle: Munir El Haddadi
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    Fenerbahçeden flaş hamle: Munir El Haddadi

    Barcelona altyapısının ürünü

    Barcelona,, El Haddadi'nin 22 yaşında olmasından ötürü oyuncuyu bu sene de kiralamak istiyor. Geçen sezon İspanyol ekiplerinden Alaves'e kiralanan Fas asıllı İspanyol futbolcunun bu sezon ise yurt dışına kiralanacağı belirtiliyor. Barcelona altyapısının ürünü olan genç oyuncu, çabukluğu ve top tekniğiyle Fenerbahçe'nin aradığı kanat oyuncusu.

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