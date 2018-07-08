GALERİ
Fenerbahçe'den flaş hamle: Munir El Haddadi
F.Bahçe'de Sportif Direktör Comolli'nin Barcelona'lı yöneticilerle El Haddadi'nin transferi için görüştüğü iddia edildi. Barça , genç yıldızı kiralamaya çok sıcak bakıyor...
8 Temmuz 2018 Pazar, 01:42:15 Güncelleme: 01:43:13
Fenerbahçe'den flaş hamle: Munir El Haddadi
Fenerbahçe'den flaş hamle: Munir El Haddadi
Fenerbahçe'den flaş hamle: Munir El Haddadi
Fenerbahçe'den flaş hamle: Munir El Haddadi
Fenerbahçe'den flaş hamle: Munir El Haddadi
Barcelona altyapısının ürünü
Barcelona,, El Haddadi'nin 22 yaşında olmasından ötürü oyuncuyu bu sene de kiralamak istiyor. Geçen sezon İspanyol ekiplerinden Alaves'e kiralanan Fas asıllı İspanyol futbolcunun bu sezon ise yurt dışına kiralanacağı belirtiliyor. Barcelona altyapısının ürünü olan genç oyuncu, çabukluğu ve top tekniğiyle Fenerbahçe'nin aradığı kanat oyuncusu.
DİĞER GALERİLER