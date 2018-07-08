Fenerbahçe'den flaş hamle: Munir El Haddadi

Barcelona altyapısının ürünü

Barcelona,, El Haddadi'nin 22 yaşında olmasından ötürü oyuncuyu bu sene de kiralamak istiyor. Geçen sezon İspanyol ekiplerinden Alaves'e kiralanan Fas asıllı İspanyol futbolcunun bu sezon ise yurt dışına kiralanacağı belirtiliyor. Barcelona altyapısının ürünü olan genç oyuncu, çabukluğu ve top tekniğiyle Fenerbahçe'nin aradığı kanat oyuncusu.