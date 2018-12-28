Solskjaer onu istemiyor



Takvim'de yer alan habere göre; Yönetim ilk olarak İngiliz devi ile masaya oturdu. Alınan bilgilere göre takımın yeni teknik patronu Ole Gunnar Solskjaer kadroda düşünmediği. Fellaini'nin gönderilmesine onay verdi.