Devre arasında 4-5 yıldız almak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Belçikalı orta saha oyuncusuna kanca attı. Taraflar arasında görüşmeler başladı...
28 Aralık 2018 Cuma, 08:26:01
Güncelleme: 08:32:10
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Son yılların en hareketli ara transfer dönemini geçirmeye hazırlanan Fenerbahçe'de bomba bir isim kulislerde dolaşıyor...
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Özellikle orta alana flaş isimler almak isteyen Sarı-Lacivertliler, Manchester United formasını giyen Marouanne Fellaini'nin peşine düştü. Resmi görüşmeler başladı.
Solskjaer onu istemiyor
Takvim'de yer alan habere göre; Yönetim ilk olarak İngiliz devi ile masaya oturdu. Alınan bilgilere göre takımın yeni teknik patronu Ole Gunnar Solskjaer kadroda düşünmediği. Fellaini'nin gönderilmesine onay verdi.
Fellaini ayrılmaya hazır
Ardından Fellaini ve menajeriyle bir araya gelindi. Solskjaer'in tutumundan rahatsız olan Belçikalı futbolcu parasal konularda anlaşılması halinde Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini iletti
Yönetim transferde ısrarcı
Fellaini ile ikinci görüşmede maaş ve sözleşme şartları masaya yatırılacak.