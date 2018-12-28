Fenerbahçeden Fellaini bombası! Görüşmeler başladı... - Galeri - Fotomaç
28 Aralık 2018, Cuma
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Fenerbahçe'den Fellaini bombası! Görüşmeler başladı...

Devre arasında 4-5 yıldız almak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Belçikalı orta saha oyuncusuna kanca attı. Taraflar arasında görüşmeler başladı...

28 Aralık 2018 Cuma, 08:26:01 Güncelleme: 08:32:10
Fenerbahçeden Fellaini bombası! Görüşmeler başladı...

Son yılların en hareketli ara transfer dönemini geçirmeye hazırlanan Fenerbahçe'de bomba bir isim kulislerde dolaşıyor...

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Fenerbahçeden Fellaini bombası! Görüşmeler başladı...

Özellikle orta alana flaş isimler almak isteyen Sarı-Lacivertliler, Manchester United formasını giyen Marouanne Fellaini'nin peşine düştü. Resmi görüşmeler başladı.

Fenerbahçeden Fellaini bombası! Görüşmeler başladı...

Solskjaer onu istemiyor

Takvim'de yer alan habere göre; Yönetim ilk olarak İngiliz devi ile masaya oturdu. Alınan bilgilere göre takımın yeni teknik patronu Ole Gunnar Solskjaer kadroda düşünmediği. Fellaini'nin gönderilmesine onay verdi.

Fenerbahçeden Fellaini bombası! Görüşmeler başladı...

Fellaini ayrılmaya hazır

Ardından Fellaini ve menajeriyle bir araya gelindi. Solskjaer'in tutumundan rahatsız olan Belçikalı futbolcu parasal konularda anlaşılması halinde Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini iletti

Fenerbahçeden Fellaini bombası! Görüşmeler başladı...

Yönetim transferde ısrarcı

Fellaini ile ikinci görüşmede maaş ve sözleşme şartları masaya yatırılacak.

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