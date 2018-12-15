Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a yeni yıl hediyesi! - Fotomaç
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Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a yeni yıl hediyesi!

Slimani'yi göndermeye çalışan Fenerbahçe, bunu gerçekleştirirse alternatifini buldu. Valencia'da aradığını bulamayan 25 yaşındaki Belçikalı forvet için harekete geçilecek.

15 Aralık 2018 Cumartesi 21:51 Güncelleme: 16.12.2018 07:54
Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a yeni yıl hediyesi!

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Ersun Yanal'ın getirilmesiyle beraber gözler transferlere çevrildi.

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Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a yeni yıl hediyesi!

Sarı-lacivertliler, kullanmayacağı oyuncuları elinden çıkararak yeni transferler için bir bütçe oluşturmaya çalışacak.

Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a yeni yıl hediyesi!

Toplanacak bu para da özellikle hücum hattına yatırılacak.

Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a yeni yıl hediyesi!

Kanarya'da yönetim, Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda Valencia'da kötü bir dönem geçiren Michy Batshuayi'yi gündemine almış durumda.

Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a yeni yıl hediyesi!

İspanyol temsilcisi, bir türlü beklenilen patlamayı yapamayan 25 yaşındaki oyuncunun kiralık kontratını sonlandırmakta kararlı.

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