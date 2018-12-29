Fenerbahçeden Emre Kılınç için Sivassspora yeni teklif! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'den Emre Kılınç için Sivassspor'a yeni teklif!
Devre arasında kadrosuna takviye planları yapan Fenerbahçe'de gözler yerli transfere döndü. Sarı lacivertli yönetim takip ettiği Emre Kılınç için Sivasspor'a teklif götürdü.
29 Aralık 2018 Cumartesi, 10:44:51
Güncelleme: 10:46:48
Fenerbahçe yönetimi devre arasında kadroya yapmak istediği takviyeler için Sivasspor'un kapısını çaldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik Direktör Ersun Yanal'ın verdiği listede olan Emre Kılınç için Sivasspor yönetimi ile masaya oturdu.
Takvim'in haberine göre; Sivasspor'un Fenerbahçe'den 4 milyon Euro istediği ortaya çıktı.
Fenerbahçe ise 2 milyon Euro ve Aatıf'ı önerdi.
Sivasspor yönetimi ise bu teklife kesin yanıt vermedi.