Fenerbahçeden Emre Kılınç için Sivassspora yeni teklif! - Galeri - Fotomaç
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Fenerbahçe'den Emre Kılınç için Sivassspor'a yeni teklif!

Devre arasında kadrosuna takviye planları yapan Fenerbahçe'de gözler yerli transfere döndü. Sarı lacivertli yönetim takip ettiği Emre Kılınç için Sivasspor'a teklif götürdü.

29 Aralık 2018 Cumartesi, 10:44:51 Güncelleme: 10:46:48
Fenerbahçeden Emre Kılınç için Sivassspora yeni teklif!

Fenerbahçe yönetimi devre arasında kadroya yapmak istediği takviyeler için Sivasspor'un kapısını çaldı.

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Fenerbahçeden Emre Kılınç için Sivassspora yeni teklif!

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın verdiği listede olan Emre Kılınç için Sivasspor yönetimi ile masaya oturdu.

Fenerbahçeden Emre Kılınç için Sivassspora yeni teklif!

Takvim'in haberine göre; Sivasspor'un Fenerbahçe'den 4 milyon Euro istediği ortaya çıktı.

Fenerbahçeden Emre Kılınç için Sivassspora yeni teklif!

Fenerbahçe ise 2 milyon Euro ve Aatıf'ı önerdi.

Fenerbahçeden Emre Kılınç için Sivassspora yeni teklif!

Sivasspor yönetimi ise bu teklife kesin yanıt vermedi.

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