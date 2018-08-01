Fenerbahçeden Emre Akbaba için Aatıf artı 2 milyon Euro - Galeri - Fotomaç
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Fenerbahçe'den Emre Akbaba için Aatıf artı 2 milyon Euro

    Fenerbahçe yerli yıldız için Aatıf artı para formülünü devreye soktu
    1 Ağustos 2018 Çarşamba, 13:13:19 Güncelleme: 13:14:44
    Fenerbahçe'den Emre Akbaba için Aatıf artı 2 milyon Euro
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    • 6
    Fenerbahçeden Emre Akbaba için Aatıf artı 2 milyon Euro

    Genç futbolcular dışında yabancı transfer haberleriyle sürekli gündeme gelen Fenerbahçe, sezonun yerli bombasını patlatmak üzere harekete geçti.

    Fenerbahçe'den Emre Akbaba için Aatıf artı 2 milyon Euro
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    • 6
    Fenerbahçeden Emre Akbaba için Aatıf artı 2 milyon Euro

    Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha takviyesi için Alanyaspor'un yıldız oyuncusu Emre Akbaba'yı gündemine aldı ve Alanya'ya teklifini iletti.

    Fenerbahçe'den Emre Akbaba için Aatıf artı 2 milyon Euro
    • 3
    • 6
    Fenerbahçeden Emre Akbaba için Aatıf artı 2 milyon Euro

    EZELİ RAKİBE ÇALIM ATILACAK
    Galatasaray'a transferi bir türlü gerçekleşmemesi ve Alanya yönetiminin "Bize komik tekliflerle geliyorlar" ifadesinin ardından Fenerbahçe, Alanyaspor'a Emre Akbaba için teklifini ilettiği bildirildi.

    Fenerbahçe'den Emre Akbaba için Aatıf artı 2 milyon Euro
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    • 6
    Fenerbahçeden Emre Akbaba için Aatıf artı 2 milyon Euro

    AATIF SEÇENEĞİ MASADA OLACAK
    Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 2 milyon Euro ve 1 yerli futbolcu önerisini yaptığı ve birkaç gün içinde masaya oturulacağı belirtildi. Eğer yerli futbolcu istenmezse Aatıf seçeneği de masada olacak.

    Fenerbahçe'den Emre Akbaba için Aatıf artı 2 milyon Euro
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    • 6
    Fenerbahçeden Emre Akbaba için Aatıf artı 2 milyon Euro

    EMRE AKBABA SICAK BAKIYOR
    Bu sezon büyük bir kulüpte oynamayı isteyen Emre Akbaba'nın Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ancak son sözü Alanyaspor yönetiminin, Sarı-Lacivertli yöneticilerle yüz yüze yapacağı görüşmelerin ardından verileceği bildirildi. (Takvim)

    Fenerbahçe'den Emre Akbaba için Aatıf artı 2 milyon Euro
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    • 6
    Fenerbahçeden Emre Akbaba için Aatıf artı 2 milyon Euro
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