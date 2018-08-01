Fenerbahçeden Emre Akbaba için Aatıf artı 2 milyon Euro

AATIF SEÇENEĞİ MASADA OLACAK

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 2 milyon Euro ve 1 yerli futbolcu önerisini yaptığı ve birkaç gün içinde masaya oturulacağı belirtildi. Eğer yerli futbolcu istenmezse Aatıf seçeneği de masada olacak.