Fenerbahçe'den dünya yıldızına resmi teklif!

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Transfer çalışmalarını dört koldan devam ettiren sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kollarını sıvadı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporlarına göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar çok ses getirecek bir transfer yapmaya hazırlanıyor. İşte dev transfer harekatının detayları... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

24 Haziran 2019 Pazartesi 07:59 Güncelleme: 24.06.2019 07:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





