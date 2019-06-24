Fenerbahçe'den dünya yıldızına resmi teklif! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Haziran 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'den dünya yıldızına resmi teklif!

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı. Transfer çalışmalarını dört koldan devam ettiren sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kollarını sıvadı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporlarına göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar çok ses getirecek bir transfer yapmaya hazırlanıyor. İşte dev transfer harekatının detayları... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
24 Haziran 2019 Pazartesi 07:59 Güncelleme: 24.06.2019 07:59
Fenerbahçe'den dünya yıldızına resmi teklif!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.

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Fenerbahçe'den dünya yıldızına resmi teklif!

Sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal'ın, ''Biz önümüzdeki sezon şampiyon olacağız, diğer takımlar sıralamayı belirlesin'' açıklamasının ardından gözler transfere çevrilmişti.

Fenerbahçe'den dünya yıldızına resmi teklif!

Geçtiğimiz sezon yaptığı transferlerden istediği verimi alamayan Fenerbahçe sezona Hollandalı teknik adam Cocu ile başlamıştı.

Fenerbahçe'den dünya yıldızına resmi teklif!

Devre arasında takımın başına geçen Ersun Yanal, istediği değişimi sağlayamamıştı.

Fenerbahçe'den dünya yıldızına resmi teklif!

Bu sezon hazırlıklarının tamamında takımla birlikte çalışma fırsatını yakalayan deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'yi hedefe götürecek isimleri belirledi.

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