Fenerbahçe'den dev takas! Slimani'nin yerine Adebayor geliyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'de fazla forma şansı bulamayan yıldız golcü Adebayor'u kadrosuna dahil etmek istiyor.
20 Ocak 2019 Pazar, 10:43:27
Güncelleme: 11:36:37
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Golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Adebayor için girişimlerini sürdürüyor. Başakşehir'de bu sezon fazla şans bulamayan Adebayor'u, Teknik Direktör Abdullah Avcı, futbol stiline ters düştüğü için kadroda düşünmüyor.
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Pas sistemine dayalı bir oyunu tercih eden Avcı, daha çok uzun top ve ceza sahasına yapılan ortalarda etkili olan Adebayor'u yedekte tutuyor.
Fenerbahçe ise bu oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. Teknik Direktör Ersun Yanal da yönetimle yaptığı görüşmede Adebayor'a sıcak baktığını bildirdi.
SOLDADO BAŞAKŞEHİR'E UYMAZ
Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi, Başakşehir yönetimiyle görüşerek Adebayor'u sözlü olarak istedi. Başakşehirli yöneticiler de bu oyuncuyu vermeye sıcak baktıklarını ancak karşılığında İspanyol oyuncu Soldado'yu talep ettiklerini ilettiler.
Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Soldado'yu verebileceğini bildirdi. Ancak iş Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya yansıdığında planlar değişti.