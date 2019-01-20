Fenerbahçeden dev takas! Slimaninin yerine Adebayor geliyor - Fotomaç
20 Ocak 2019, Pazar
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Fenerbahçe'den dev takas! Slimani'nin yerine Adebayor geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'de fazla forma şansı bulamayan yıldız golcü Adebayor'u kadrosuna dahil etmek istiyor.
20 Ocak 2019 Pazar, 10:43:27 Güncelleme: 11:36:37
Fenerbahçeden dev takas! Slimaninin yerine Adebayor geliyor

Golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Adebayor için girişimlerini sürdürüyor. Başakşehir'de bu sezon fazla şans bulamayan Adebayor'u, Teknik Direktör Abdullah Avcı, futbol stiline ters düştüğü için kadroda düşünmüyor.

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Fenerbahçeden dev takas! Slimaninin yerine Adebayor geliyor

Pas sistemine dayalı bir oyunu tercih eden Avcı, daha çok uzun top ve ceza sahasına yapılan ortalarda etkili olan Adebayor'u yedekte tutuyor.

Fenerbahçeden dev takas! Slimaninin yerine Adebayor geliyor

Fenerbahçe ise bu oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. Teknik Direktör Ersun Yanal da yönetimle yaptığı görüşmede Adebayor'a sıcak baktığını bildirdi.

Fenerbahçeden dev takas! Slimaninin yerine Adebayor geliyor

SOLDADO BAŞAKŞEHİR'E UYMAZ

Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi, Başakşehir yönetimiyle görüşerek Adebayor'u sözlü olarak istedi. Başakşehirli yöneticiler de bu oyuncuyu vermeye sıcak baktıklarını ancak karşılığında İspanyol oyuncu Soldado'yu talep ettiklerini ilettiler.

Fenerbahçeden dev takas! Slimaninin yerine Adebayor geliyor

Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Soldado'yu verebileceğini bildirdi. Ancak iş Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya yansıdığında planlar değişti.

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