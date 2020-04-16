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Fenerbahçe'den dev operasyon! Gidecek isimler belli oldu
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına son sürat devam ederken, bir yandan da mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya başladı. Yaz transfer döneminde takımda büyük bir değişiklik yaşayacak olan sarı-lacivertliler 4 oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı.
16 Nisan 2020 Perşembe 11:22
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Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ikinci yarıda yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla zirvenin 13 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de gözler şimdiden gelecek sezona çevrildi.
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Yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerde hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, hummalı bir çalışmanın içerisinde girerken, bir yandan da takımdan gönderilecek isimler belirlenmeye başladı.
ÖNCELİK SÖZLEŞMESİ BİTEN OYUNCULARDA
Yeni sezon için transfer görüşmelerine başlayan Kanarya, bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler öncelikle sözleşmesi biten oyuncuları bedelsiz kadrosuna katmak istiyor.
TAKAS FORMULÜ GÜNDEMDE
Bu çalışmaları yaparken yönetimin ekonomik açıdan belirlediği iki kriter bulunuyor. Buna göre ilk planda sözleşmesi biten isimler kadroya katılacak veya kontratı devam eden futbolcular için takas formülü devreye sokulacak.
Bonservis bedelli oyuncu ise gerçekten alternatif bulunamayan bir isimse ve bedelin düşük olması durumunda gündeme gelecek. Bu çerçevede başlayan çalışmalarda sarı-lacivertliler sözleşmesi sezon sonu biten bazı isimlerle görüşmelere başlamış ve önemli mesafeler almıştı.