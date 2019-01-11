Fenerbahçeden dev kanat harekatı

Ersun Yanal'ın özellikle takviye istediği kanat bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de harekat başladı! İşte gündemdeki yıldız isimler...
11 Ocak 2019 Cuma, 00:00:30
Güncelleme: 08:20:45
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kanatlara takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı.
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Sarı-lacivertli yönetim, Chelsea'nin Nijeryalı yıldızı Moses için İngiliz ekibine kiralık teklifi yaptı. Pazarlıkların olumlu yönde ilerlediği bildirildi.
ARKADAŞLARINA FENERBAHÇE'Yİ SORDU
Fenerbahçe Chelsea'de forma giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Victor Moses için teklifte bulunmuş ve İngiliz ekibi de karar vermek için süre istemişti.
Maviler'de fazla şans bulamayan Nijeryalı oyuncunun da bu gelişmeler üzerine sarı lacivertliler hakkında bilgi toplamaya başladığı bildirildi.
Emenike başta olmak üzere Türkiye'de daha önce forma giymiş vatandaşlarını arayarak Fenerbahçe hakkında sorular soran 1.77 boyundaki kanat oyuncusunun sarı-lacivertli kulüpteki maaş ödemelerinin düzeni ve Türkiye'deki yaşamla ilgili bilgi aldığı gelen haberler arasında. Fenerbahçe, Moses için 6 aylık kiralama teklifi yapmıştı.