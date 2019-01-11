Fenerbahçeden dev kanat harekatı - Galeri - Fotomaç
11 Ocak 2019, Cuma
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Fenerbahçe'den dev kanat harekatı

Ersun Yanal'ın özellikle takviye istediği kanat bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'de harekat başladı! İşte gündemdeki yıldız isimler...
11 Ocak 2019 Cuma, 00:00:30 Güncelleme: 08:20:45
Fenerbahçeden dev kanat harekatı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kanatlara takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı.

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Fenerbahçeden dev kanat harekatı

Sarı-lacivertli yönetim, Chelsea'nin Nijeryalı yıldızı Moses için İngiliz ekibine kiralık teklifi yaptı. Pazarlıkların olumlu yönde ilerlediği bildirildi.

Fenerbahçeden dev kanat harekatı

ARKADAŞLARINA FENERBAHÇE'Yİ SORDU

Fenerbahçe Chelsea'de forma giyen 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Victor Moses için teklifte bulunmuş ve İngiliz ekibi de karar vermek için süre istemişti.

Fenerbahçeden dev kanat harekatı

Maviler'de fazla şans bulamayan Nijeryalı oyuncunun da bu gelişmeler üzerine sarı lacivertliler hakkında bilgi toplamaya başladığı bildirildi.

Fenerbahçeden dev kanat harekatı

Emenike başta olmak üzere Türkiye'de daha önce forma giymiş vatandaşlarını arayarak Fenerbahçe hakkında sorular soran 1.77 boyundaki kanat oyuncusunun sarı-lacivertli kulüpteki maaş ödemelerinin düzeni ve Türkiye'deki yaşamla ilgili bilgi aldığı gelen haberler arasında. Fenerbahçe, Moses için 6 aylık kiralama teklifi yapmıştı.

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