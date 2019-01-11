Fenerbahçeden dev kanat harekatı

Emenike başta olmak üzere Türkiye'de daha önce forma giymiş vatandaşlarını arayarak Fenerbahçe hakkında sorular soran 1.77 boyundaki kanat oyuncusunun sarı-lacivertli kulüpteki maaş ödemelerinin düzeni ve Türkiye'deki yaşamla ilgili bilgi aldığı gelen haberler arasında. Fenerbahçe, Moses için 6 aylık kiralama teklifi yapmıştı.