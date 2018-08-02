Fenerbahçeden dev anlaşma! - Galeri - Fotomaç
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Fenerbahçe'den dev anlaşma!

    Sponsorluk arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, dünyaca ünlü firmayla anlaşma sağladı
    2 Ağustos 2018 Perşembe, 10:23:35 Güncelleme: 10:25:49
    Fenerbahçe'den dev anlaşma!
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    Fenerbahçeden dev anlaşma!

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi, mali dar boğazdan çıkış için formüller üretmeye devam ediyor.

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    Fenerbahçe'den dev anlaşma!
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    Fenerbahçeden dev anlaşma!

    Sarı-Lacivertliler bu doğrultuda, sponsor bulma işini profesyonel ellere bırakırken dünyaca ünlü İnfront Sports firması ile anlaşma sağladı.

    Fenerbahçe'den dev anlaşma!
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    Fenerbahçeden dev anlaşma!

    Firma, FIFA başta olmak üzere 40'tan fazla futbol markasının sponsorluk ilişkilerini yürütüyor.

    Fenerbahçe'den dev anlaşma!
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    Fenerbahçeden dev anlaşma!

    Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da sponsorluk konusunda FIFA'yla çok önemli çalışmalar yürüten Infront Sports, La Liga, Bundesliga ve Serie A'da birçok kulüp için de çalışmalar yürütüyor.

    Fenerbahçe'den dev anlaşma!
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    Fenerbahçeden dev anlaşma!

    Koç böylece, seçim sürecinde sürekli dile getirdiği sponsorluk konusunda da vaadini yerine getirip kulübe önemli gelir kapılarını aralamayı hedefliyor. (Habertürk)

    Fenerbahçe'den dev anlaşma!
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    Fenerbahçeden dev anlaşma!
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