Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer hamlesi!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak takım kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Neustadter'in takımdan ayrılmasının ardından Skrtel'in de geleceğinin belirsiz olması sarı lacivertlileri defansa takviyeye zorladı. İşte detaylar...
13 Haziran 2019 Perşembe 15:39
Güncelleme: 13.06.2019 15:39
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Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
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Teknik direktör Ersun Yanal'ın isteği üzerine transferleri kampa kadar yetiştirmek isteyen sarı lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi.
Neustadter'in takımdan ayrılmasının ardından gözler Skrtel'e çevrilmişti.