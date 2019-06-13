Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer hamlesi! - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer hamlesi!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak takım kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Neustadter'in takımdan ayrılmasının ardından Skrtel'in de geleceğinin belirsiz olması sarı lacivertlileri defansa takviyeye zorladı. İşte detaylar...
13 Haziran 2019 Perşembe 15:39 Güncelleme: 13.06.2019 15:39
Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer hamlesi!

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.

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Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer hamlesi!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın isteği üzerine transferleri kampa kadar yetiştirmek isteyen sarı lacivertlilerde sürpriz bir isim gündeme geldi.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer hamlesi!

Neustadter'in takımdan ayrılmasının ardından gözler Skrtel'e çevrilmişti.

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Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer hamlesi!

Tecrübeli futbolcunun da geleceğinin belirsiz olması Fenerbahçe'yi sürpriz bir hamleye zorladı.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer hamlesi!

Defansa en kısa zamanda bir ismin takviye edilmesini isteyen Yanal, istediği oyunculardan oluşan bir listeyi yönetime sundu.

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