Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer hamlesi

Spor Toto Süper Lig'i 6. sırada bitirerek büyük bir hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'de yeni sezon için kadro çalışmaları başladı. Sarı lacivertliler Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte ayrıntılar...
1 Haziran 2019 Cumartesi 13:02
Güncelleme: 01.06.2019 13:10
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Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden başladı.
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Valbuena, Neustadter ve Soldado'nun ardından birçok ismin daha takımdan ayrılması beklenen sarı lacivertliler bir yandan da yeni sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.
Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda transfer rotasını belirledi.