Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer hamlesi - Fotomaç
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer hamlesi

Spor Toto Süper Lig'i 6. sırada bitirerek büyük bir hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'de yeni sezon için kadro çalışmaları başladı. Sarı lacivertliler Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte ayrıntılar...
1 Haziran 2019 Cumartesi 13:02 Güncelleme: 01.06.2019 13:10
Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer hamlesi

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden başladı.

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Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer hamlesi

Valbuena, Neustadter ve Soldado'nun ardından birçok ismin daha takımdan ayrılması beklenen sarı lacivertliler bir yandan da yeni sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer hamlesi

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda transfer rotasını belirledi.

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Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer hamlesi

Kanarya 1 senedir adı Galatasaray ile anılan, Avrupa'nın pek çok kulübünün de gündeminde olan Trezeguet'yle ilgili sürpriz bir hamleye imza attı.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak transfer hamlesi

Fenerbahçe, Kasımpaşa'dan bu sezon ayrılacağı konuşulan Mısırlı yıldızı transfer gündemine aldı.

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