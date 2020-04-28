Fenerbahçe'den çifte transfer! Resmi teklif yapıldı
Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamalarını yapan sarı lacivertliler, genç oyuncu taramalarına da devam ediyor. Bu bağlamda 2 genç yeteneğe göz diken Kanarya'nın; Barış Sungur ve İsmail Yüksek için girişimlerde bulunduğu kaydedildi. İşte detaylar...
28 Nisan 2020 Salı 13:12
Güncelleme: 28.04.2020 13:26
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Fenerbahçe'de gündem transfer... Gelecek sezonun kadro yapılandırmasını neredeyse tamamlayan sarı lacivertliler, stratejilerini belirledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle mali olarak yüksek derecede zarara uğrayan Kanarya, buna karşın transfer sezonunda önemli hamleleri yapmayı planlıyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yaşanan bu gelişmeler bir kenara geleceğe yönelik yatırımlar da yapmak isteyen Fenerbahçe'de, scoutların önerdiği 2 isim için girişimlerin yapıldığı aktarıldı.
İLK ADAY BARIŞ SUNGUR
Şu anda Bucaspor'da forma giyen 2002 doğumlu Barış Sungur için Fenerbaçe'nin resmi transfer teklifini İzmir ekibine ilettiği aktarıldı. Buna göre Süper Lig devi, Barış Sungur için bizzat Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş ile görüştü ve Aktaş'a 500 bin liralık transfer teklifini iletti.
BARIŞ SUNGUR KİMDİR?
28 Şubat 2002'de Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya gelen Barış, kariyerine Bucaspor altyapısında başladı. 2019-20 sezonu itibariyle Bucaspor A Takımı'na yükselen Barış, bu sezon 2 müsabakada rol aldı ve 1 gol 1 asistle oynadı. Barış, toplamda 47 dakika sahada kaldı.
2. ADAY İSMAİL YÜKSEK
Fenerbahçe'nin 2. scout başarısı ise İsmail Yüksek olacak. 1999 doğumlu Yüksek için irtibata geçen sarı lacivertlilerin kısa süre içerisinde resmi teklifini ileteceği kaydedildi.
İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?
26 Ocak 1999'da Bursa'da dünyaya gelen İsmail yüksek, ön libero mevkinde forma giyiyor. Sağ ayağını başarılı bir şekilde kullanan genç yetenek, bu sezon Gölcükspor formasıyla toplam 27 karşılaşmada rol aldı. Ön libero olmasına karşısın golleri ve asistleriyle takımına katkı yapan İsmail, 8 gol 1 asist üretti ve 2321 dakika sahada kaldı.