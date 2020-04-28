Fenerbahçe'den çifte transfer! Resmi teklif yapıldı

İLK ADAY BARIŞ SUNGUR

Şu anda Bucaspor'da forma giyen 2002 doğumlu Barış Sungur için Fenerbaçe'nin resmi transfer teklifini İzmir ekibine ilettiği aktarıldı. Buna göre Süper Lig devi, Barış Sungur için bizzat Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş ile görüştü ve Aktaş'a 500 bin liralık transfer teklifini iletti.