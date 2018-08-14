Fenerbahçeden Bruma hamlesi! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'den Bruma hamlesi!
Slimani'den sonra transferde eksik bölgeleri tamamlamak isteyen Fenerbahçe'de Bruma ismi gündeme geldi
14 Ağustos 2018 Salı, 14:49:39
Güncelleme: 14:50:59
Fenerbahçe'den Bruma hamlesi!
Fenerbahçe, İslam Slimani transferinin ardından rotasını stopere çevirdi.
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Fenerbahçe'den Bruma hamlesi!
Sarı-Lacivertliler, Wolfsburg forması giyen 26 yaşındaki Jeffrey Bruma ile prensipte el sıkıştı.
Fenerbahçe'den Bruma hamlesi!
Teknik direktör Philip Cocu, kadroya katmak için yoğun çaba sarf ettiği Hollandalı oyuncudan 'Evet' yanıtını almaya çalışıyor.
Fenerbahçe'den Bruma hamlesi!
Wolfsburg'ta fazla şansı bulamayan Bruma da, bu sezon kendisine şans geleceğini düşünerek Alman ekibinden ayrılma konusunda kararını vermiş değil.
Fenerbahçe'den Bruma hamlesi!
Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. (Şampiy10)
Fenerbahçe'den Bruma hamlesi!