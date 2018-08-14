Fenerbahçeden Bruma hamlesi! - Galeri - Fotomaç
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    Fenerbahçe'den Bruma hamlesi!

    Slimani'den sonra transferde eksik bölgeleri tamamlamak isteyen Fenerbahçe'de Bruma ismi gündeme geldi
    14 Ağustos 2018 Salı, 14:49:39 Güncelleme: 14:50:59
    Fenerbahçe'den Bruma hamlesi!
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    Fenerbahçeden Bruma hamlesi!

    Fenerbahçe, İslam Slimani transferinin ardından rotasını stopere çevirdi.

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    Fenerbahçe'den Bruma hamlesi!
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    Fenerbahçeden Bruma hamlesi!

    Sarı-Lacivertliler, Wolfsburg forması giyen 26 yaşındaki Jeffrey Bruma ile prensipte el sıkıştı.

    Fenerbahçe'den Bruma hamlesi!
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    Fenerbahçeden Bruma hamlesi!

    Teknik direktör Philip Cocu, kadroya katmak için yoğun çaba sarf ettiği Hollandalı oyuncudan 'Evet' yanıtını almaya çalışıyor.

    Fenerbahçe'den Bruma hamlesi!
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    Fenerbahçeden Bruma hamlesi!

    Wolfsburg'ta fazla şansı bulamayan Bruma da, bu sezon kendisine şans geleceğini düşünerek Alman ekibinden ayrılma konusunda kararını vermiş değil.

    Fenerbahçe'den Bruma hamlesi!
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    Fenerbahçeden Bruma hamlesi!

    Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. (Şampiy10)

    Fenerbahçe'den Bruma hamlesi!
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    Fenerbahçeden Bruma hamlesi!
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