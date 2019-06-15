Fenerbahçe'den bir transfer daha!

Geçtiğimiz sezonu taraftarlara unutturmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, ilk olarak Wolfsburg II. takımından Murat Sağlam'ı kadrosuna katmıştı.Yıldız futbolcu Kolarov ile de anlaşmaya çok yakın olan Fenerbahçe ikinci transferini de duyurmaya hazırlanıyor.

15 Haziran 2019 Cumartesi 20:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





