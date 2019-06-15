Fenerbahçe'den bir transfer daha!

Geçtiğimiz sezonu taraftarlara unutturmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, ilk olarak Wolfsburg II. takımından Murat Sağlam'ı kadrosuna katmıştı.Yıldız futbolcu Kolarov ile de anlaşmaya çok yakın olan Fenerbahçe ikinci transferini de duyurmaya hazırlanıyor.
15 Haziran 2019 Cumartesi 20:40
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Fenerbahçe transferde gaza bastı.
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Takımdaki birçok isimle yollarını ayıran sarı-lacivertliler, eksik bölgeler için çalışmalarını bir süredir devam ettiriyordu.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesine göre hareket eden Fenerbahçe yönetimi takıma bir isim daha kazandırdı.
Sarı-lacivertliler İlk olarak Wolfsburg II. takımından Murat Sağlam'ı kadrosuna dahil etmişti.
Kolarov transferinde de mutlu sona yakın olan Fenerbahçe, sürpriz bir transfere imza attı.