Fenerbahçe'den bir transfer daha! - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
15 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'den bir transfer daha!

Fenerbahçe'den bir transfer daha!

Geçtiğimiz sezonu taraftarlara unutturmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, ilk olarak Wolfsburg II. takımından Murat Sağlam'ı kadrosuna katmıştı.Yıldız futbolcu Kolarov ile de anlaşmaya çok yakın olan Fenerbahçe ikinci transferini de duyurmaya hazırlanıyor.
15 Haziran 2019 Cumartesi 20:40
Fenerbahçe'den bir transfer daha!

Fenerbahçe transferde gaza bastı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den bir transfer daha!


Takımdaki birçok isimle yollarını ayıran sarı-lacivertliler, eksik bölgeler için çalışmalarını bir süredir devam ettiriyordu.

Fenerbahçe'den bir transfer daha!


Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesine göre hareket eden Fenerbahçe yönetimi takıma bir isim daha kazandırdı.

Fenerbahçe'den bir transfer daha!


Sarı-lacivertliler İlk olarak Wolfsburg II. takımından Murat Sağlam'ı kadrosuna dahil etmişti.

Fenerbahçe'den bir transfer daha!

Kolarov transferinde de mutlu sona yakın olan Fenerbahçe, sürpriz bir transfere imza attı.

İşte transferin detayları...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN