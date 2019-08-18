Süper Lig'de sezonun başlamasıyla transfer çalışmalarını tamamlamak için hızlı davranan Fenerbahçe'nin yeni hedefi orta saha transferi... Sarı-lacivertli ekibin ezeli rakibi Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan isme yöneldiği iddia edildi. İşte detaylar...
18 Ağustos 2019 Pazar 09:41
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Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, kadrosunu derinleştirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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Sarı-lacivertli ekip, golcü ve defans transferlerinin ardından orta sahasını da güçlendirmek için sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Fenerbahçe'nin bu transferdeki rakibi ise Beşiktaş...
Sky Sports'un iddiasına göre siyah-beyazlı takımın uzun süredir görüştüğü Yevhen Konoplyanka transferi maddi nedenlerden dolayı zora girdi.
Akşam'da yer alan habere göre ise Alman basını oyuncu için Fenerbahçe'nin devreye girdiğini yazdı.