Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın gözdesine kanca! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Ağustos 2019, Pazar
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Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın gözdesine kanca!

Süper Lig'de sezonun başlamasıyla transfer çalışmalarını tamamlamak için hızlı davranan Fenerbahçe'nin yeni hedefi orta saha transferi... Sarı-lacivertli ekibin ezeli rakibi Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan isme yöneldiği iddia edildi. İşte detaylar...

18 Ağustos 2019 Pazar 09:41
Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın gözdesine kanca!

Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, kadrosunu derinleştirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın gözdesine kanca!

Sarı-lacivertli ekip, golcü ve defans transferlerinin ardından orta sahasını da güçlendirmek için sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın gözdesine kanca!

Fenerbahçe'nin bu transferdeki rakibi ise Beşiktaş...

Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın gözdesine kanca!

Sky Sports'un iddiasına göre siyah-beyazlı takımın uzun süredir görüştüğü Yevhen Konoplyanka transferi maddi nedenlerden dolayı zora girdi.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'ın gözdesine kanca!

Akşam'da yer alan habere göre ise Alman basını oyuncu için Fenerbahçe'nin devreye girdiğini yazdı.

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