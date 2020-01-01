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Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı şoke eden transfer çalımı! Kılıçlar çekildi...
Ara transfer sezonu için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli, Ersun Yanal ve yönetim gaza basmış durumda... Sarı lacivertliler, ara transferde mutlaka kadrosuna kaliteli bir ismi katmak isterken, Beşiktaş'a dev transfer çalımını atmaya hazırlanıyor... İşte Fenerbahçe'nin Ocak transfer döneminde imza attırmayı beklediği ve ezeli rakibi Beşiktaş'ı şaşkına çevirmeyi planladığı o gizli ismi!.. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
1 Ocak 2020 Çarşamba 11:05
Güncelleme: 01.01.2020 11:25
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Son olarak Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 2. yarıda bu deplasman grafiğini yükseltmek ve şampiyonluğa için adım adım yürümek istiyor.
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Sarı kanarya, özellikle hücum ve savunma hattındaki sıkıntıları giderebilecek isimlere yönelirken, bu konuda hummalı bir çalışma yürütüyor. Bu hususta Fenerbahçe, Vedat Muriç'i besleyebilecek ve aynı zamanda deplasmanlarda skor tıkanması yaşanan maçları çevirebilecek bir isme önceliği verdi.
Bu isim, Napoli'de forma giyen Belçikalı forvet Dries Mertens olurken, yıldız isme ilk teklif yapıldı..
GALATASARAY DA İSTİYORDU
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da gündemine gelen Napoli'li oyuncunun sözleşmesi 2020 Haziran ayında sona erecek. Fenerbahçe oyuncunun menajeriyle bu hafta temasa geçti.
İMZA PARASI DA VERİLECEK
Mertens için 3 yıllık sözleşme teklif edildiği ve kendisine yıllık ücret dışında imza parası verilmesinin de teklif edildiği öğrenildi. Mertens'e İtalya ve Belçika liginden de teklifler var.