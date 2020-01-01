Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı şoke eden transfer çalımı! Kılıçlar çekildi... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ocak 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı şoke eden transfer çalımı! Kılıçlar çekildi...

Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı şoke eden transfer çalımı! Kılıçlar çekildi...

Ara transfer sezonu için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli, Ersun Yanal ve yönetim gaza basmış durumda... Sarı lacivertliler, ara transferde mutlaka kadrosuna kaliteli bir ismi katmak isterken, Beşiktaş'a dev transfer çalımını atmaya hazırlanıyor... İşte Fenerbahçe'nin Ocak transfer döneminde imza attırmayı beklediği ve ezeli rakibi Beşiktaş'ı şaşkına çevirmeyi planladığı o gizli ismi!.. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
1 Ocak 2020 Çarşamba 11:05 Güncelleme: 01.01.2020 11:25
Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı şoke eden transfer çalımı! Nevzat Demir derken Samandıra'ya...

Son olarak Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 2. yarıda bu deplasman grafiğini yükseltmek ve şampiyonluğa için adım adım yürümek istiyor.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı şoke eden transfer çalımı! Nevzat Demir derken Samandıra'ya...

Sarı kanarya, özellikle hücum ve savunma hattındaki sıkıntıları giderebilecek isimlere yönelirken, bu konuda hummalı bir çalışma yürütüyor. Bu hususta Fenerbahçe, Vedat Muriç'i besleyebilecek ve aynı zamanda deplasmanlarda skor tıkanması yaşanan maçları çevirebilecek bir isme önceliği verdi.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı şoke eden transfer çalımı! Nevzat Demir derken Samandıra'ya...

Bu isim, Napoli'de forma giyen Belçikalı forvet Dries Mertens olurken, yıldız isme ilk teklif yapıldı..

Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı şoke eden transfer çalımı! Nevzat Demir derken Samandıra'ya...

GALATASARAY DA İSTİYORDU

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da gündemine gelen Napoli'li oyuncunun sözleşmesi 2020 Haziran ayında sona erecek. Fenerbahçe oyuncunun menajeriyle bu hafta temasa geçti.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı şoke eden transfer çalımı! Nevzat Demir derken Samandıra'ya...

İMZA PARASI DA VERİLECEK

Mertens için 3 yıllık sözleşme teklif edildiği ve kendisine yıllık ücret dışında imza parası verilmesinin de teklif edildiği öğrenildi. Mertens'e İtalya ve Belçika liginden de teklifler var.

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