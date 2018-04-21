Fenerbahçe'den Beşiktaş'a suç duyurusu



Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın "delil uydurma" suçu işlediğini iddia ederlerken, "Olay adli bir vaka. Şenol Güneş'in böyle bir durumda devlet hastanesine götürülmesi gerekirdi. Beşiktaş şikayetçi olmadı çünkü bir oyun oynandı. Deliller bunu açık bir göstergesi. Eğer şikayetçi olsalardı, adli tıp olayların fotoğraflarını ve görüntülerini inceleyecek, kumpas kanıtlanacaktı" görüşünü dile getirdiler.



