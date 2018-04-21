Fenerbahçe'den Beşiktaş'a suç duyurusu
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın "delil uydurma" suçu işlediğini iddia ederlerken, "Olay adli bir vaka. Şenol Güneş'in böyle bir durumda devlet hastanesine götürülmesi gerekirdi. Beşiktaş şikayetçi olmadı çünkü bir oyun oynandı. Deliller bunu açık bir göstergesi. Eğer şikayetçi olsalardı, adli tıp olayların fotoğraflarını ve görüntülerini inceleyecek, kumpas kanıtlanacaktı" görüşünü dile getirdiler.
'SEÇİM' VURGUSU
Trabzonspor ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirenler şimdi Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı karşı karşıya getirmek için, Türkiye'yi karıştırmak için tekrar oyunlarını oynuyorlar. Yaşananları seçimlere malzeme yapacağını sananlar varsa büyük hata ederler. Bu maç kırkayaklılarla Türkiye'nin maçıdır."
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