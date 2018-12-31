Fenerbahçe'den Beşiktaş'a müthiş transfer çalımı! Takasla bitiyor... Transfer haberleri
Devre arası transfer çalışmalarını son hızlı sürdüren Süper Lig ekiplerinden bomba haberler peş peşe gelmeye devam ediyor... Resmi teklifler sonrası Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın radarındaki futbolcu için takas önerisi transferi bitirme aşamasına getirdi.
31 Aralık 2018 Pazartesi, 13:36:12
Güncelleme: 13:38:26
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Spor Toto Süper Lig'de devre arası transfer dönemi 4 Ocak'ta resmen başlıyor... Süper Lig ekiplerinde kadrolarına takviye için kıyası bir yarış içerisinde. Son gelişmeler dahilinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki transfer rekabetinde de flaş bir durum gerçekleşti. İşte detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Spor Toto Süper Lig'de devre arasına girilirken transferin hızlı takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, 2 futbolcusuna gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.
Teknik Direktör Erol Bulut'un verdiği rapor doğrultusunda yönetim transfer görüşmelerini sürdürürken, bir yandan da oyunculara gelen teklifler ışığında transferler peş peşe gerçekleşecek.
Mısır Ligi takımlarından Zamalek'in Khalid Boutaib'e teklifte bulunduğu ve transferin bitmesinin an meselesi olduğu ifade edildi.
Mısır ekibinin, Malatyaspor'a Boutaib'in transferi için 2 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği ileri sürüldü.
FENERBAHÇE'DEN BEŞİKTAŞ'I ALT EDEN TRANSFER TEKLİFİ Takımın savunmasında görev yapan Sadık Çiftpınar'a Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sunduğu teklifleri değerlendiren Malatya yönetiminin Fenerbahçe ile el sıkışmaya yakın olduğu ileri sürüldü.
MALATYASPOR'DAN F.BAHÇE'YE 'EVET' Sarı-lacivertlilerin 1 milyon Euro takas teklifine evet dediği iddia edilen Malatyaspor'un, Fenerbahçe'den Aatif'ı istediği ifade ediliyor.