Spor Toto Süper Lig'de devre arası transfer dönemi 4 Ocak'ta resmen başlıyor... Süper Lig ekiplerinde kadrolarına takviye için kıyası bir yarış içerisinde. Son gelişmeler dahilinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki transfer rekabetinde de flaş bir durum gerçekleşti. İşte detaylar...