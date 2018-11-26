Fenerbahçeden Aziz Yıldırıma şok!

Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a şok!
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin bugün yapılan genel kurulunda eski yönetimden başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Ozan Balaban ve Önder Fırat için şok bir karar alındı.
Genel kurulda eski yönetimden başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Ozan Balaban ve Önder Fırat 01.06.2017 - 31.05.2018 hesap dönemindeki faaliyetlerinden dolayı ibra edilmedi. Yapılan açıklamada bahsi geçen kişilerin 'ibrası için yeterli nisabın sağlanamadığı' belirtildi.