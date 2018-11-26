Fenerbahçeden Aziz Yıldırıma şok! - Galeri - Fotomaç
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a şok!

    Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin bugün yapılan genel kurulunda eski yönetimden başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Ozan Balaban ve Önder Fırat için şok bir karar alındı.

    26 Kasım 2018 Pazartesi, 18:40:01 Güncelleme: 18:44:37
    Fenerbahçeden Aziz Yıldırıma şok!

    Fenerbahçe Genel Kurulu'nda bugün flaş bir karar alındı.

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    Fenerbahçeden Aziz Yıldırıma şok!

    Fenerbahçe Futbol A.Ş. genel kurulu bugün gerçekleştirildi.

    Fenerbahçeden Aziz Yıldırıma şok!

    Toplantıda alınan kararlar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirildi.

    Fenerbahçeden Aziz Yıldırıma şok!

    Genel kurulda eski yönetimden başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Ozan Balaban ve Önder Fırat 01.06.2017 - 31.05.2018 hesap dönemindeki faaliyetlerinden dolayı ibra edilmedi. Yapılan açıklamada bahsi geçen kişilerin 'ibrası için yeterli nisabın sağlanamadığı' belirtildi.

    Fenerbahçeden Aziz Yıldırıma şok!

    Şirket yönetim kurulu üyesi Mehmet Tahir Sarıoğlu ve bağımsız üyeler Vefa Küçük, İbrahim Kurban ve Ali İhsan Karaca ise ibra edildi.

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