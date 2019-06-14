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Fenerbahçe'den ayrılan Soldado'nun yeni takımı belli oluyor! Görüşmeler başladı
Gelecek sezon zirveye oynayacak bir takım kurmak isteyen Fenerbahçe, kadroda radikal değişiklikler yapmak için harekete geçti. Bu doğrultuda ilk adımı atan sarı-lacivertlilerde ilk olarak Matiheu Valbuena, Roberto Soldado, Roman Neustadter ve Şener Özbayraklı ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe'de 2017 yılında Villareal'den transfer edilen ve sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Soldado'nun yeni takımı belli oluyor. İşte detaylar...
14 Haziran 2019 Cuma 21:26
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Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.
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Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu, Ljubomir Fejsa ve Aleksandar Kolarov ile prensip anlaşmasına vardı.
İç transferde de hareketli günler geçiren Sarı Kanarya'da birçok ayrılık yaşandı.
Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte ilk olarak Mathieu Valbuena, Şener Özbayraklı, Roberto Soldado ve Roman Neustadter ile yollarını ayırdı.
Kiralık sözleşmeleri sona eren Islam Slimani, Andre Ayew ve Yassine Benzia ise takımlarına döndüler.