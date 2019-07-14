Fenerbahçe'den ayrılan Soldado'nun yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ederken takımdan ayrılan oyuncuların da yeni adresleri belli olmaya başladı. Adı ülkemizden Beşiktaş ve Avrupa'dan birkaç takım ile anılan İspanyol santrfor yeni takımı ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...