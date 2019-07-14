Fenerbahçe'den ayrılan Soldado'nun yeni takımı belli oldu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Temmuz 2019, Pazar
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Fenerbahçe'den ayrılan Soldado'nun yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ederken takımdan ayrılan oyuncuların da yeni adresleri belli olmaya başladı. Adı ülkemizden Beşiktaş ve Avrupa'dan birkaç takım ile anılan İspanyol santrfor yeni takımı ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

14 Temmuz 2019 Pazar 20:40
Fenerbahçe'den ayrılan Soldado'nun yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'den ayrılan Soldado'nun geleceği belli oldu.

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Fenerbahçe'den ayrılan Soldado'nun yeni takımı belli oldu!

Sarı-lacivertlilerde 2 sezonu geride bırakan İspanyol futbolcu sözleşmesinin bitmesinin ardından yeni arayışlara girmişti.

Fenerbahçe'den ayrılan Soldado'nun yeni takımı belli oldu!

Roberto Soldado'nun Süper Lig takımlarından Beşiktaş ile görüştüğü iddia edilmişti.

Fenerbahçe'den ayrılan Soldado'nun yeni takımı belli oldu!

İspanyol futbolcunun tercihini Türkiye mi yoksa Avrupa'dan mı yapacağı merak ediliyordu.

Fenerbahçe'den ayrılan Soldado'nun yeni takımı belli oldu!

Deneyimli santrfor yeni takımı ile anlaşma sağladı.

İşte detaylar...

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