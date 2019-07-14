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Fenerbahçe'den ayrılan Soldado'nun yeni takımı belli oldu!
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ederken takımdan ayrılan oyuncuların da yeni adresleri belli olmaya başladı. Adı ülkemizden Beşiktaş ve Avrupa'dan birkaç takım ile anılan İspanyol santrfor yeni takımı ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...
14 Temmuz 2019 Pazar 20:40
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Fenerbahçe'den ayrılan Soldado'nun geleceği belli oldu.
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Sarı-lacivertlilerde 2 sezonu geride bırakan İspanyol futbolcu sözleşmesinin bitmesinin ardından yeni arayışlara girmişti.
Roberto Soldado'nun Süper Lig takımlarından Beşiktaş ile görüştüğü iddia edilmişti.
İspanyol futbolcunun tercihini Türkiye mi yoksa Avrupa'dan mı yapacağı merak ediliyordu.
Deneyimli santrfor yeni takımı ile anlaşma sağladı.