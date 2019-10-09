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Fenerbahçe'den Adil Rami'ye sert uyarı!
Fenerbahçe'ye sezon başında büyük umutlarla transfer edilen dünyaca ünlü Fransız savunmacı Adil Rami, isteneni veremedi. Sarı-Lacivertli formayı yalnızca Ankaragücü maçında giyen Rami, 45 dakika sahada kalabildi. Yaptığı hatayla gole sebebiyet veren Fransız stoper, ikinci yarıda yerini Jailson'a bırakmıştı. İngiltere'de çapkınlık yaparken yakalanan Rami'ye, Fenerbahçe Kulübü'nden sert bir uyarı geldi. İşte o sözler...
9 Ekim 2019 Çarşamba 10:51 Güncelleme: 09.10.2019 10:51
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