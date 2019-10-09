Fenerbahçe'den Adil Rami'ye sert uyarı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Ekim 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'den Adil Rami'ye sert uyarı!

Fenerbahçe'ye sezon başında büyük umutlarla transfer edilen dünyaca ünlü Fransız savunmacı Adil Rami, isteneni veremedi. Sarı-Lacivertli formayı yalnızca Ankaragücü maçında giyen Rami, 45 dakika sahada kalabildi. Yaptığı hatayla gole sebebiyet veren Fransız stoper, ikinci yarıda yerini Jailson'a bırakmıştı. İngiltere'de çapkınlık yaparken yakalanan Rami'ye, Fenerbahçe Kulübü'nden sert bir uyarı geldi. İşte o sözler...
9 Ekim 2019 Çarşamba 10:51 Güncelleme: 09.10.2019 10:51
Fenerbahçe'den Adil Rami'ye sert uyarı!

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Adil Rami'den dolayı başı ağrıyabilir.

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Fenerbahçe'den Adil Rami'ye sert uyarı!

Marsilya'dan bedelsiz olarak transfer edilen Adil Rami, ligin 5. haftasında oynanan Ankaragücü maçına ilk 11'de başlamıştı.

Fenerbahçe'den Adil Rami'ye sert uyarı!

Ancak yaptığı pas hatasıyla gole sebebiyet veren Rami, ikinci yarıda yerini Jailson'a bırakmıştı.

Fenerbahçe'den Adil Rami'ye sert uyarı!

Fransız stoper daha sonra oynanan Galatasaray ve Antalyaspor karşılaşmalarında ise forma giyemedi.

Fenerbahçe'den Adil Rami'ye sert uyarı!

Fenerbahçe forması ile sadece 45 dakika sahada kalan Rami, İngiltere'de çapkınlıkta görüntülendi.

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