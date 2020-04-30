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Fenerbahçe'den açıklama! ''Süper Lig o tarihte başlarsa...''
Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı kulüp televizyonuna videokonferansla katıldı. Antrenmanlara Samandıra'da başlayacaklarını ifade eden Ballı, alınan önlemler hakkında konuştu ve Süper Lig'in başlama tarihinin henüz netlik kazanmadığını söyledi. Volkan Ballı, Süper Lig'in başlaması planlanan tarihle ilgili de konuştu.
30 Nisan 2020 Perşembe 22:40
Güncelleme: 30.04.2020 22:52
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Corona virüsü tedbirleri kapsamında birçok Avrupa Ligi'nde olduğu gibi Süper Lig ertelenmişti. Süper Lig'in son durumu henüz netlik kazanmazken, Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı kulüp televizyonuna videokonferansla katılarak takımla ilgili bilgiler verdi ve mevcut durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Volkan Ballı'nın kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalar;
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İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve Mart ayından beri Türkiye'yi etkileyen salgına karşı önlem aldıklarını vurgulayan Ballı, "Corona virüsü hakkında belki de en çok çabuk tedbir alan takım biz olduk. Arkadaşlarımız da bunlara harfiyen uydular.
Tüm futbolcuların evlerine spor aletleri gönderdik. Görüntülü çalışmalar yapıldı ve bugüne kadar devam edildi. Herkes buna uyum sağladı" dedi.
"TFF'NİN KARARLARINA GÖRE PROGRAM YAPIYORUZ" Süper Lig'in ne zaman başlayacağı ile ilgili net bir tarih olmadığını ifade eden deneyimli spor adamı, "TFF'nin aldığı kararlara göre program yapıyoruz.
Şu anda net bir şey yok, ne olacağını biz de bilmiyoruz. Spor Bakanı ile yapılan toplantıda tahmin yürütüldü ve 12 Haziran gibi başlanması planlandı ama net bir şey yok." sözlerini kullandı.