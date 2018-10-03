Fenerbahçeden 41 futbolcuya 530 milyon TL - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'den 41 futbolcuya 530 milyon TL
Fenerbahçe'de tarihin en kötü sezon başlangıcının yaşanmasından sonra gözler teknik direktör değişikliğine çevrildi.
3 Ekim 2018 Çarşamba, 11:05:37
Güncelleme: 11:22:54
Fenerbahçe'den 41 futbolcuya 530 milyon TL
Fenerbahçe'de tarihin en kötü sezon başlangıcının yaşanmasından sonra gözler teknik direktör değişikliğine çevrildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den 41 futbolcuya 530 milyon TL
Phillip Cocu ve ekibi başarısızlıkta ön plana çıkarken, sarı-lacivertli kulüpte tam 3 senedir yaşanan sıkıntılar dikkatlerden kaçmadı.
Fenerbahçe'den 41 futbolcuya 530 milyon TL
2015-16 sezonundan itibaren sürekli bir değişim ve istikrarsızlık içerisinde olan kulüp, hem maddi hem de manevi anlamda kötü bir tablo yaşadı.
Fenerbahçe'den 41 futbolcuya 530 milyon TL
2015'ten itibaren 2015-16'da Sportif Direktör Giuliano Terraneo ile başlayan süreç, bugüne kadar sıkıntıları beraberinde getirdi.
Fenerbahçe'den 41 futbolcuya 530 milyon TL
Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğe geldiği kulüpte, o tarihten itibaren sırasıyla Advocaat, Aykut Kocaman ve Phillip Cocu çalıştı.