Fenerbahçeden 41 futbolcuya 530 milyon TL - Galeri - Fotomaç
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Fenerbahçe'den 41 futbolcuya 530 milyon TL

    Fenerbahçe'de tarihin en kötü sezon başlangıcının yaşanmasından sonra gözler teknik direktör değişikliğine çevrildi.

    3 Ekim 2018 Çarşamba, 11:05:37 Güncelleme: 11:22:54
    Fenerbahçe'den 41 futbolcuya 530 milyon TL
    • 1
    • 11
    Fenerbahçeden 41 futbolcuya 530 milyon TL

    Fenerbahçe'de tarihin en kötü sezon başlangıcının yaşanmasından sonra gözler teknik direktör değişikliğine çevrildi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fenerbahçe'den 41 futbolcuya 530 milyon TL
    • 2
    • 11
    Fenerbahçeden 41 futbolcuya 530 milyon TL

    Phillip Cocu ve ekibi başarısızlıkta ön plana çıkarken, sarı-lacivertli kulüpte tam 3 senedir yaşanan sıkıntılar dikkatlerden kaçmadı.

    Fenerbahçe'den 41 futbolcuya 530 milyon TL
    • 3
    • 11
    Fenerbahçeden 41 futbolcuya 530 milyon TL

    2015-16 sezonundan itibaren sürekli bir değişim ve istikrarsızlık içerisinde olan kulüp, hem maddi hem de manevi anlamda kötü bir tablo yaşadı.

    Fenerbahçe'den 41 futbolcuya 530 milyon TL
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    • 11
    Fenerbahçeden 41 futbolcuya 530 milyon TL

    2015'ten itibaren 2015-16'da Sportif Direktör Giuliano Terraneo ile başlayan süreç, bugüne kadar sıkıntıları beraberinde getirdi.

    Fenerbahçe'den 41 futbolcuya 530 milyon TL
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    • 11
    Fenerbahçeden 41 futbolcuya 530 milyon TL

    Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğe geldiği kulüpte, o tarihten itibaren sırasıyla Advocaat, Aykut Kocaman ve Phillip Cocu çalıştı.

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