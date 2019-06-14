Fenerbahçe'den 4 transfer!

Transfer çalışmalarını son sürat sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Ersun Yanal'ın transfer listesine göre hareket eden Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli listedeki tüm isimlerle temasa geçmişti.Tüm mevkilere oyuncu bakan sarı-lacivertli kurmaylar dış transferde bombaları patlatmak için harekete geçti. Görüştüğü isimlerden sonuç almaya başlayan Fransız futbol adamı 4 transferi resmen bitirmek için kolları sıvadı. İşte dev transfer harekatının detayları... Fotomac.com.tr Fenerbahçe transfer haberleri...

14 Haziran 2019 Cuma 07:36 Güncelleme: 14.06.2019 07:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





