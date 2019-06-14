Fenerbahçe'den 4 transfer!

Transfer çalışmalarını son sürat sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Ersun Yanal'ın transfer listesine göre hareket eden Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli listedeki tüm isimlerle temasa geçmişti.Tüm mevkilere oyuncu bakan sarı-lacivertli kurmaylar dış transferde bombaları patlatmak için harekete geçti. Görüştüğü isimlerden sonuç almaya başlayan Fransız futbol adamı 4 transferi resmen bitirmek için kolları sıvadı. İşte dev transfer harekatının detayları... Fotomac.com.tr Fenerbahçe transfer haberleri...
14 Haziran 2019 Cuma 07:36
Güncelleme: 14.06.2019 07:37
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Fenerbahçe transferde gaza bastı.
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Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezonu taraftarlara unutturmak adına bir süredir çok fazla oyuncu ile temas halindeydi.
Temaslarını sıklaştıran Fenerbahçeli kurmaylar, dış transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor.
Türkiye dışından 4 oyuncuyu kadroya katmak için düğmeye basan Fenerbahçe yönetiminde bu transfer operasyonunda Damien Comolli başrolü oynuyor.
İşte dev transfer harekatının detayları...
SANTRFORA MITROVIC!
Kadroya iki golcü takviyesi yapacak olan Kanarya'nın ilk tercihi Sırp oyuncu. 24 yaşındaki yıldızı kiralamak isteyen yönetim, Fulham'a teklif yaptı, pusuya yattı.