Fenerbahçe'den 3 yıllık imza!

Spor Toto Süper Lig'i 6.sırada bitirerek taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Birden fazla oyuncu ile görüşme halinde olan Kanarya'da imzalar birer birer atılacak. İlk olarak İranlı Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler ikinci transferini de kadrosuna katıyor.

4 Haziran 2019 Salı 22:18 Güncelleme: 04.06.2019 22:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





