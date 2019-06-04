Fenerbahçe'den 3 yıllık imza! - Fotomaç
04 Haziran 2019, Salı
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Fenerbahçe'den 3 yıllık imza!

Spor Toto Süper Lig'i 6.sırada bitirerek taraftarlarını üzen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Birden fazla oyuncu ile görüşme halinde olan Kanarya'da imzalar birer birer atılacak. İlk olarak İranlı Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler ikinci transferini de kadrosuna katıyor.
4 Haziran 2019 Salı 22:18 Güncelleme: 04.06.2019 22:29
Fenerbahçe'den 3 yıllık imza!
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Fenerbahçe'den 3 yıllık imza!
Öncelikle takımdan gönderilecek oyunculara karar veren sarı-lacivertliler imzaları birer birer attırmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'den 3 yıllık imza!
Takımdaki birçok oyuncu ile yolları ayıracak olan Kanarya, önümüzdeki sezon bambaşka bir yapıya bürünecek.
Fenerbahçe'den 3 yıllık imza!
İrfan Can Kahveci, Visca ve Vedat Muric ile temaslarına devam eden Fenerbahçe'de bu transfer gelişmesinde Semih Özsoy başrolü oynadı.
Fenerbahçe'den 3 yıllık imza!
Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertli takım ilk olarak İranlı Allahyar ile anlaşma sağlamıştı.

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