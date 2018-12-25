Fenerbahçe'den 3 isme teklif! - Fotomaç
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Fenerbahçe'den 3 isme teklif!

Fenerbahçe'de forvet, sağ bek ve kanat bölgelerine takviye için girişimlere başlandı.
25 Aralık 2018 Salı 23:29 Güncelleme: 26.12.2018 07:53
Fenerbahçe'den 3 isme teklif!

Forvet transferi için düğmeye basan sarı-lacivertlilere menajerler, Odion Ighalo'yu önermişti.

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Fenerbahçe'den 3 isme teklif!

Geçtiğimiz sezon Çin Süper Ligi takımlarından Changchun Yatai formasıyla 21 gol kaydetmesine rağmen takımının küme düşmesine engel olamamıştı.

Fenerbahçe'den 3 isme teklif!

29 yaşındaki Nijeryalı golcünün "Kariyerime 2. Lig'de devam etmem" diyerek sözleşmesini tek taraflı feshettiği bildirildi.

Fenerbahçe'den 3 isme teklif!

Mutlaka Avrupa'ya dönmek isteyen Ighalo için görüşmelerin menajer bazında sürdüğü ifade ediliyor.

Fenerbahçe'den 3 isme teklif!

İngiliz basınına göre Nijeryalı oyuncu, sözleşmedeki 'ligden düşerse serbest kalır' maddesini hayata geçmesinin ardından FIFA'dan bu ayrılığın kesinleşmesiyle resmi temasların başlayacağı bilgisine ulaşıldı.

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