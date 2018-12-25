Fenerbahçe'den 3 isme teklif!

Fenerbahçe'de forvet, sağ bek ve kanat bölgelerine takviye için girişimlere başlandı.
25 Aralık 2018 Salı 23:29
Güncelleme: 26.12.2018 07:53
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Forvet transferi için düğmeye basan sarı-lacivertlilere menajerler, Odion Ighalo'yu önermişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz sezon Çin Süper Ligi takımlarından Changchun Yatai formasıyla 21 gol kaydetmesine rağmen takımının küme düşmesine engel olamamıştı.
29 yaşındaki Nijeryalı golcünün "Kariyerime 2. Lig'de devam etmem" diyerek sözleşmesini tek taraflı feshettiği bildirildi.
Mutlaka Avrupa'ya dönmek isteyen Ighalo için görüşmelerin menajer bazında sürdüğü ifade ediliyor.
İngiliz basınına göre Nijeryalı oyuncu, sözleşmedeki 'ligden düşerse serbest kalır' maddesini hayata geçmesinin ardından FIFA'dan bu ayrılığın kesinleşmesiyle resmi temasların başlayacağı bilgisine ulaşıldı.