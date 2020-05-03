Fenerbahçe'den 3 imza! Emre Belözoğlu...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor. Transferde radikal kararlar alan sarı-lacivertliler, Hollanda Ligi'ni kasıp kavuran Ajax'ı örnek aldı. Buna göre hamlelerini yapan Fenerbahçeli kurmaylar 3 imza birden attıracak.
3 Mayıs 2020 Pazar 21:06
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Bu sezon beklenilen performansı gösteremeyen Fenerbahçe yaz transfer sezonu öncesi 3 ismi imza aşamasına getirdi.
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Finansal Fair Play çıkmazında olan sarı-lacivertlilerde yönetim radikal kararlar aldı ve transfer döneminde bambaşba bir politika izlenecek.
Önceliği teknik direktöre veren Fenerbahçe yönetimi, Hırvat çalıştırıcı NenadBjelica ile görüşmelerini sürdürürken anlaşma zemini aranıyor.
Takımın başına Bjelica planlayan sarı-lacivertlilerde büyük değişim resmen başlayacak.
EMRE BELÖZOĞLU GÖREVE! 39 yaşındaki Emre Belözoğlu sezon sonunda kramponlarını asacak ve Fenerbahçe'deki yeni görevine başlayacak.