Fenerbahçe'den 3 imza! Emre Belözoğlu... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Mayıs 2020, Pazar
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Fenerbahçe'den 3 imza! Emre Belözoğlu...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor. Transferde radikal kararlar alan sarı-lacivertliler, Hollanda Ligi'ni kasıp kavuran Ajax'ı örnek aldı. Buna göre hamlelerini yapan Fenerbahçeli kurmaylar 3 imza birden attıracak.
3 Mayıs 2020 Pazar 21:06
Fenerbahçe'den 3 imza ve Emre Belözoğlu...

Bu sezon beklenilen performansı gösteremeyen Fenerbahçe yaz transfer sezonu öncesi 3 ismi imza aşamasına getirdi.

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Fenerbahçe'den 3 imza ve Emre Belözoğlu...

Finansal Fair Play çıkmazında olan sarı-lacivertlilerde yönetim radikal kararlar aldı ve transfer döneminde bambaşba bir politika izlenecek.


Fenerbahçe'den 3 imza ve Emre Belözoğlu...

Önceliği teknik direktöre veren Fenerbahçe yönetimi, Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica ile görüşmelerini sürdürürken anlaşma zemini aranıyor.


Fenerbahçe'den 3 imza ve Emre Belözoğlu...

Takımın başına Bjelica planlayan sarı-lacivertlilerde büyük değişim resmen başlayacak.


Fenerbahçe'den 3 imza ve Emre Belözoğlu...

EMRE BELÖZOĞLU GÖREVE!
39 yaşındaki Emre Belözoğlu sezon sonunda kramponlarını asacak ve Fenerbahçe'deki yeni görevine başlayacak.

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