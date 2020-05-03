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Fenerbahçe'den 3 imza! Emre Belözoğlu...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor. Transferde radikal kararlar alan sarı-lacivertliler, Hollanda Ligi'ni kasıp kavuran Ajax'ı örnek aldı. Buna göre hamlelerini yapan Fenerbahçeli kurmaylar 3 imza birden attıracak.

3 Mayıs 2020 Pazar 21:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





