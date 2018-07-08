Fenerbahçeden 2. operasyon! Hedefteki isimler Wijnaldum, Andre Gomes, Obiang ve Pasalic - Galeri - Fotomaç
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH
    GALERİ

    Fenerbahçe'den 2. operasyon! Hedefteki isimler Wijnaldum, Andre Gomes, Obiang ve Pasalic

    Comolli, İngiltere ve İspanya'da temaslarda bulunacak. Sonuç olumsuz olursa rota Obiang ve Pasalic'e dönecek...
    8 Temmuz 2018 Pazar, 01:57:57 Güncelleme: 02:02:38
    Fenerbahçe'den 2. operasyon! Hedefteki isimler Wijnaldum, Andre Gomes, Obiang ve Pasalic
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    • 5
    Fenerbahçeden 2. operasyon! Hedefteki isimler Wijnaldum, Andre Gomes, Obiang ve Pasalic

    Kesin gözüyle baktığı Jack Wilshere transferinde büyük bir hüsran yaşayan Fenerbahçe hemen B planını devreye soktu...

    Fenerbahçe'den 2. operasyon! Hedefteki isimler Wijnaldum, Andre Gomes, Obiang ve Pasalic
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    • 5
    Fenerbahçeden 2. operasyon! Hedefteki isimler Wijnaldum, Andre Gomes, Obiang ve Pasalic

    Teknik direktör Cocu'yla bir görüşme yapan sportif direktör Comolli, daha önce belirlenen alternatif isimleri masaya yatırdı. Ve 4 futbolcudan oluşan bir liste hazırlandı.

    Fenerbahçe'den 2. operasyon! Hedefteki isimler Wijnaldum, Andre Gomes, Obiang ve Pasalic
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    • 5
    Fenerbahçeden 2. operasyon! Hedefteki isimler Wijnaldum, Andre Gomes, Obiang ve Pasalic

    Cocu'nun öncelikli tercihleri

    Bugün yurt dışına çıkması beklenen Comolli, Cocu'nun ilk planda tuttuğu iki yıldıza yönelecek. Fransız futbol adamı, Georginio Wijnaldum ve Andre Gomes için görüşmelerde bulunacak.

    Fenerbahçe'den 2. operasyon! Hedefteki isimler Wijnaldum, Andre Gomes, Obiang ve Pasalic
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    • 5
    Fenerbahçeden 2. operasyon! Hedefteki isimler Wijnaldum, Andre Gomes, Obiang ve Pasalic

    Hüsranı bitirecek yıldızlar

    Liverpool ve Barcelona'ya kiralama teklifi yapacak olan Comolli, menajerlerle de bir araya gelecek. Wijnaldum ve Gomes, Wilshere hüsranını ortadan kaldıracak isimler olarak görülüyor.

    Fenerbahçe'den 2. operasyon! Hedefteki isimler Wijnaldum, Andre Gomes, Obiang ve Pasalic
    • 5
    • 5
    Fenerbahçeden 2. operasyon! Hedefteki isimler Wijnaldum, Andre Gomes, Obiang ve Pasalic

    Alternatifleri de hazırlandı

    Eğer iki isim konusunda da anlaşma sağlanamazsa listedeki diğer yıldızlara dönülecek. Bu isimlerin West Ham forması giyen Obiang ve bonservisini Chelsea'de bulunan Pasalic olduğu belirtiliyor.

    (Takvim)

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