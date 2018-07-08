Fenerbahçeden 2. operasyon! Hedefteki isimler Wijnaldum, Andre Gomes, Obiang ve Pasalic - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'den 2. operasyon! Hedefteki isimler Wijnaldum, Andre Gomes, Obiang ve Pasalic
Comolli, İngiltere ve İspanya'da temaslarda bulunacak. Sonuç olumsuz olursa rota Obiang ve Pasalic'e dönecek...
8 Temmuz 2018 Pazar, 01:57:57
Güncelleme: 02:02:38
Fenerbahçe'den 2. operasyon! Hedefteki isimler Wijnaldum, Andre Gomes, Obiang ve Pasalic
Kesin gözüyle baktığı Jack Wilshere transferinde büyük bir hüsran yaşayan Fenerbahçe hemen B planını devreye soktu...
Fenerbahçe'den 2. operasyon! Hedefteki isimler Wijnaldum, Andre Gomes, Obiang ve Pasalic
Teknik direktör Cocu'yla bir görüşme yapan sportif direktör Comolli, daha önce belirlenen alternatif isimleri masaya yatırdı. Ve 4 futbolcudan oluşan bir liste hazırlandı.
Fenerbahçe'den 2. operasyon! Hedefteki isimler Wijnaldum, Andre Gomes, Obiang ve Pasalic
Cocu'nun öncelikli tercihleri
Bugün yurt dışına çıkması beklenen Comolli, Cocu'nun ilk planda tuttuğu iki yıldıza yönelecek. Fransız futbol adamı, Georginio Wijnaldum ve Andre Gomes için görüşmelerde bulunacak.
Fenerbahçe'den 2. operasyon! Hedefteki isimler Wijnaldum, Andre Gomes, Obiang ve Pasalic
Hüsranı bitirecek yıldızlar
Liverpool ve Barcelona'ya kiralama teklifi yapacak olan Comolli, menajerlerle de bir araya gelecek. Wijnaldum ve Gomes, Wilshere hüsranını ortadan kaldıracak isimler olarak görülüyor.
Fenerbahçe'den 2. operasyon! Hedefteki isimler Wijnaldum, Andre Gomes, Obiang ve Pasalic
Alternatifleri de hazırlandı
Eğer iki isim konusunda da anlaşma sağlanamazsa listedeki diğer yıldızlara dönülecek. Bu isimlerin West Ham forması giyen Obiang ve bonservisini Chelsea'de bulunan Pasalic olduğu belirtiliyor.
(Takvim)