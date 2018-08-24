Fenerbahçeden 18 yıl sonra ilk! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'den 18 yıl sonra ilk!
Sarı-lacivertliler, 2015 yılında o zamanki sportif direktör Giuliano Terraneo'nun transfer ettiği oyunculardan biriyle daha yollarını ayırırken, başkan Ali Koç 18 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.
24 Ağustos 2018 Cuma, 13:14:45
Güncelleme: 13:21:45
Fenerbahçe'den 18 yıl sonra ilk!
UEFA'yla gerçekleştirilen finansal fair play (FFP) anlaşması sebebiyle bu sezon transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe, kasasına giren Arap sermayesiyle rahatladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'den 18 yıl sonra ilk!
Son olarak Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'yı Suudi Arabistan Kulübü El Ahli'ye satan sarı-lacivertliler, oyuncudan elde ettiği gelirle transferde elini güçlendirdi.
Fenerbahçe'den 18 yıl sonra ilk!
Yeni sezona, başkanını, yönetimini ve teknik ekibini değiştirerek giren Fenerbahçe, transferde de adeta gaza bastı.
Fenerbahçe'den 18 yıl sonra ilk!
Geride kalan son 4 yılı kupasız tamamlayan ve taraftarının beklentisi doğrultusunda yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli bir revizyona giden sarı-lacivertliler, takımın yaş ortalamasını da düşürdü.
Fenerbahçe'den 18 yıl sonra ilk!
Transfere Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu gibi genç oyuncuları alarak başlayan Fenerbahçe, ardından Andre Ayew ve İslam Slimani gibi tecrübeli oyuncuları kiralık olarak kadrosuna kattı.