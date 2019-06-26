Fenerbahçe'den 162 milyonluk hamle!

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçeli kurmaylar, finansal yönden de takımı düzlüğe çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan'da başlayan "Fener Ol" kampanyasında toplanan paranın şu ana dek 150 milyon liraya yaklaştığı açıklamıştı. Sarı-lacivertliler bu kampanyanın dışında olarak 162 milyonluk bir bütçe rahatlamasına kavuştu. İşte o detay... Son dakika Fenerbahçe haberleri...