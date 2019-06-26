Fenerbahçe'den 162 milyonluk hamle! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'den 162 milyonluk hamle!

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçeli kurmaylar, finansal yönden de takımı düzlüğe çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan'da başlayan "Fener Ol" kampanyasında toplanan paranın şu ana dek 150 milyon liraya yaklaştığı açıklamıştı. Sarı-lacivertliler bu kampanyanın dışında olarak 162 milyonluk bir bütçe rahatlamasına kavuştu. İşte o detay... Son dakika Fenerbahçe haberleri...

26 Haziran 2019 Çarşamba 19:01 Güncelleme: 26.06.2019 19:27
Fenerbahçe'den 162 milyonluk hamle!

Geçen sezon 4'ü kiralık toplam 16 transfer yapan Fenerbahçe, bu yaz da eşi benzeri görülmemiş bir değişim yaşamaya başladı.

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Fenerbahçe'den 162 milyonluk hamle!

Sarı-lacivertliler, Wolfsburg'tan Murat Sağlam'ı transfer ederken tam 11 oyuncusunu gönderdi.

Fenerbahçe'den 162 milyonluk hamle!

Fenerbahçe'nin gönderdiği oyunculardan bir ilk 11 çıkması ise dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'den 162 milyonluk hamle!

Kiralık olarak gidebileceği ve en az 30 maç oynayacağı bir kulüp aranan Berke Özer'in de gideceği düşünülürse, sağ bekte Şener Özbayraklı, sol bekte İsmail Köybaşı, stoperde Roman Neustadter ve Martin Skrtel gönderildi.

Fenerbahçe'den 162 milyonluk hamle!

Orta sahanın sağında Andre Ayew, solunda Valbuena, ortasında Benzia ve Mehmet Topal yolcular kervanına katıldı.

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