Fenerbahçe'den 10 numara plan! Kruse'nin yerine Brezilyalı yıldız

Fenerbahçe'den 10 numara plan… Sarı-Lacivertliler bu sezon istikrarlı bir performans gösteremeyen Alman yıldız Max Kruse'yi iyi bir rakama satıp yerine Al Hilal ile sözleşmesi sona erecek olan Carlos Eduardo'yu transfer etme kararı aldı. Brezilyalı 10 numara ile temas sağlandı.

