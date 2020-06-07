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Fenerbahçe'den 10 numara plan! Kruse'nin yerine Brezilyalı yıldız
Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle şampiyonluk yarışından uzaklaşan ve taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, yeni sezonda durumu tersine çevirmek için çalışmalarına başladı. Kruse'den istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Alman yıldızı iyi bir rakama satıp, sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte transfere dait tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
7 Haziran 2020 Pazar 06:42
Güncelleme: 07.06.2020 06:42
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Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe'de transfer için yoğun mesai harcanıyor.
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Gelecek sezon kadrolarını kurmak için girişimlerine devam eden Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Dünyanın dört bir yanından oyuncu takibini sürdüren sarı-lacivertlilerin önceliklerinden biri ise 10 numara transferi...
Fenerbahçe'den 10 numara plan… Sarı-Lacivertliler bu sezon istikrarlı bir performans gösteremeyen Alman yıldız Max Kruse'yi iyi bir rakama satıp yerine Al Hilal ile sözleşmesi sona erecek olan Carlos Eduardo'yu transfer etme kararı aldı. Brezilyalı 10 numara ile temas sağlandı.
MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ… Takvim'in haberine göre; Eduardo için menajeriyle görüşen F.Bahçe yönetiminin, 30 yaşındaki 10 numaraya yıllık 2.5 milyon Euro önerdiği öğrenildi. Brezilyalı'ya 1.5 milyon Euro da imza parası ödenmesi gündemde.