Fenerbahçe'de yolcular netleşiyor! 2 yıldıza Sergen ayarı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ocak 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'de yolcular netleşiyor! 2 yıldıza Sergen ayarı!

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları son sürat devam ederken takıma gelecek ve gidecek oyuncular da netlik kazanmaya başladı. E. Frankfurt'tan Falette ve Ricardo Rodriguez'i imza aşamasına getiren sarı-lacivertlilerde 4 ismin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'den 2 isme kancayı taktı. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...
6 Ocak 2020 Pazartesi 07:43
Fenerbahçe'de yolcular netleşiyor! 2 yıldıza Sergen ayarı!

Transfer listesindeki yıldızlarla son pürüzleri gideren Fenerbahçe'de bir yandan mevcut oyuncularla ilgili kararlar alınıyor.

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Fenerbahçe'de yolcular netleşiyor! 2 yıldıza Sergen ayarı!

Finansal Fair Play kıskacında olan sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın takımda düşünmediği oyunculardan bonservis bedeli kazanmanın yollarını yapıyor.

Fenerbahçe'de yolcular netleşiyor! 2 yıldıza Sergen ayarı!


Takıma yapılacak olan takviyelerin, ayrılacak olan oyuncularla doğru orantılı olacak olan Kanarya'da yolcular netleşmeye başladı.

Fenerbahçe'de yolcular netleşiyor! 2 yıldıza Sergen ayarı!

MIHA ZAJC'LA YOLLAR AYRILIYOR
Buna göre somut adımları atmaya başlayan sarı-lacivertlilerde, takımdan ayrılacak olan ilk isim Miha Zajc olarak göze çarptı.

Fenerbahçe'de yolcular netleşiyor! 2 yıldıza Sergen ayarı!

Fenerbahçe'de 1.5 sezondur bekleneni veremeyen Zajc, devre arasında İtalya'dan gelen teklifleri değerlendirmek istiyor. Sarı- Lacivretli ekibe gelmeden önce Empoli forması giyen Sloven oyuncu, Brescia takımı ile dirsek temasını sürdürüyor.

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