Fenerbahçede yılın transferi! - Galeri - Fotomaç
13 Ocak 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de yılın transferi!

Sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yüzleri güldüren gelişmeler yaşandı.
13 Ocak 2019 Pazar, 16:36:42
Fenerbahçede yılın transferi!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada küme düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe'de ikinci yarı için hazırlıklar sürüyor.

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Fenerbahçede yılın transferi!

Sarı-lacivertililer, sezonun ikinci yarısına Antalya'da yaptığı kampla hazırlandı.

Fenerbahçede yılın transferi!

Fenerbahçe, Belek kampında AZ Alkmaar ile bir hazırlık maçı oynadı. Kanarya, Hollanda temsilcisini İsmail Köybaşı, Mehmet Ekici ve Frey'in golleriyle 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçede yılın transferi!

Antalya'da yapılan kamp süresince sarı-lacivertli camiaya olumlu mesajlar veren Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın yüzünü güldüren bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçede yılın transferi!

Fenerbahçe'nin Antalya Belek'te yaptığı kampa damgasını vuran yıldız oyuncu adeta "Yeni transfer" etkisi yaptı.

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