Fenerbahçede yılın transferi! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'de yılın transferi!
Sezonun ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yüzleri güldüren gelişmeler yaşandı.
13 Ocak 2019 Pazar, 16:36:42
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 17. sırada küme düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe'de ikinci yarı için hazırlıklar sürüyor.
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Sarı-lacivertililer, sezonun ikinci yarısına Antalya'da yaptığı kampla hazırlandı.
Fenerbahçe, Belek kampında AZ Alkmaar ile bir hazırlık maçı oynadı. Kanarya, Hollanda temsilcisini İsmail Köybaşı, Mehmet Ekici ve Frey'in golleriyle 3-2 mağlup etti.
Antalya'da yapılan kamp süresince sarı-lacivertli camiaya olumlu mesajlar veren Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın yüzünü güldüren bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'nin Antalya Belek'te yaptığı kampa damgasını vuran yıldız oyuncu adeta "Yeni transfer" etkisi yaptı.