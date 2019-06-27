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Fenerbahçe'de yıldız isimle yollar ayrılıyor! Menajeri açıkladı...
Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Önümüzdeki sezon Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de beklenmedik bir olay yaşandı. Takımdaki birçok isimle yolları ayırma kararı alan sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcunun menajerinin yaptığı açıklamalar kafa karıştırdı. İşte transferin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
27 Haziran 2019 Perşembe 23:42
Güncelleme: 27.06.2019 23:42
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Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
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Geçtiğimiz sezon aldığı başarısız sonuçlar ile taraftarlarını üzen sarı-lacivertliler yeni bir yapılanmaya gitme kararı aldı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda birçok isimle görüşen sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.
Bir yandan takıma yapılacak takviyeler ile ilgili kararlar alınırken bir yandan da mevcut oyuncular ile ilgili kararlar alınmaya başlandı.
Sil baştan bir kadro kuracak olan Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı, Valbuena, Soldado, Neustadter gibi oyuncular ile yollarını ayırdı.