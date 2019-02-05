Fenerbahçede yıldız isim kadro dışı! - Fotomaç
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Fenerbahçe'de yıldız isim kadro dışı!
Süper Lig'de çıkışa geçen Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. UEFA kadrosunun ardından TFF'ye 28 kişilik kadrosunu da sunan sarı-lacivertlilerde, yıldız isim kadro dışında bırakıldı.
5 Şubat 2019 Salı, 11:39:03
Güncelleme: 11:46:03
Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.
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Spor Toto Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçlarından 3 puanla ayrılan sarı-lacivertliler çıkışa geçti.
Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından gözünü diğer iki kulvara çeviren Fenerbahçe, bu organizasyonlarda yararlanacağı futbolcuları da belirledi.
İlk olarak Fenerbahçe'nin 22 kişilik UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli olurken, dışarıda kalan isimler bu duruma bir hayli üzüldü.
Teknik direktör Ersun Yanal, liste dışında kalan Soldado, Dirar, Mehmet Ekici, Serdar Aziz, Miha Zajc'a moral vermek için bir görüşme yaptı ve durumu şu sözlerle özetledi;