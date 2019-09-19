Fenerbahçe'de yenilgi sonrası kriz! Ersun Yanal, Comolli, Emre Belözoğlu... Son dakika haberleri

Süper Lig'in 4. hafta kapanış maçında lider Aytemiz Alanyaspor sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederken Alanyaspor bu galibiyetle 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise sezonun ilk yenilgisini aldı. Alanya deplasmanına kaptanı olmadan çıkan Kanarya'da ferdi hatalar farklı yenilgiyi getirirken suçlu arayışı başladı. Ersun Yanal ve Comolli ise bir anda beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kaldı. İşte Fenerbahçe'deki son dakika haberleri ve gelişmeleri...