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Fenerbahçe'de yenilgi sonrası kriz! Ersun Yanal, Comolli, Emre Belözoğlu... Son dakika haberleri
Süper Lig'in 4. hafta kapanış maçında lider Aytemiz Alanyaspor sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederken Alanyaspor bu galibiyetle 4'te 4 yaparak liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise sezonun ilk yenilgisini aldı. Alanya deplasmanına kaptanı olmadan çıkan Kanarya'da ferdi hatalar farklı yenilgiyi getirirken suçlu arayışı başladı. Ersun Yanal ve Comolli ise bir anda beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kaldı. İşte Fenerbahçe'deki son dakika haberleri ve gelişmeleri...
19 Eylül 2019 Perşembe 11:42
Güncelleme: 19.09.2019 11:44
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Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin ilk üç haftada sergilediği performans beğenilmiş, özellikle 39'luk kaptan Emre Belözoğlu alkış almıştı.
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Ligin flaş ekiplerinden Alanya karşısına liderlik için çıkan sarı-lacivertliler, Emre'den mahrum mücadele ettikleri maçta hem skor hem de oyun olarak hayal kırıklığı yaşatınca, övgüler bir anda eleştiriye döndü.
Bireysel hatalarıyla gollere sebebiyet veren Altay, Zanka, Jailson ve Ozan Tufan tepkilerden ucuz yırtarken hedef tahtasının göbeğine teknik direktör Ersun Yanal ile sportif direktör Damien Comolli kondu.
Camia bu iki arasında ikiye bölünürken, Yanal, yanlış oyuncu tercihleri ve taktik, Comolli ise transfer hataları sebebiyle tepki aldı.
Yanal'ı savunanlar, transferlerdeki gecikmelerden, sol bek alınmamasından Comolli'yi sorumlu tutarken, Fransızın hatalarının Ersun Hoca'yı zora soktuğunu öne sürdü. Ancak, yenilginin faturasını Ersun Yanal'a kesenler de az değil.