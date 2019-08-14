Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi büyük operasyon! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi büyük operasyon!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Gazişehir Gaziantep maçı öncesinde 11 kurmakta zorlanan Ersun Yanal yönetimden transferlerin kısa bir süre içerisinde sonuçlanmasını istedi. Stoper, sol bek, 6 numara ve forvet hatlarına takviye yapması beklenen listedeki isimlerde belli oldu. İşte Fenerbahçe'deki transfer gelişmeleri...
14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:48
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi büyük operasyon!

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi.

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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi büyük operasyon!

Lig'in başlamasına kısa bir süre kala tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal 11 kurmakta zorlanıyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi büyük operasyon!

Sakat Hasan Ali'nin yerine alternatif olmadığı için Dirar oynatılacak.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi büyük operasyon!

Yeni transfer Zanka, hazır olmamasına rağmen ilk lig maçında sahada olabilir.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi büyük operasyon!

Kadrodaki oyuncuların da performansının düşük olması Ersun Yanal'ı kara kara düşündürüyor.

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