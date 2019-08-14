Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi büyük operasyon!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Gazişehir Gaziantep maçı öncesinde 11 kurmakta zorlanan Ersun Yanal yönetimden transferlerin kısa bir süre içerisinde sonuçlanmasını istedi. Stoper, sol bek, 6 numara ve forvet hatlarına takviye yapması beklenen listedeki isimlerde belli oldu. İşte Fenerbahçe'deki transfer gelişmeleri...

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





