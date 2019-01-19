Fenerbahçede yeni gündem Zakaria Bakkali - Fotomaç
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de yeni gündem Zakaria Bakkali

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de kanat bölgesi için Anderlecht'te forma giyen Zakaria Bakkali gündeme geldi.

19 Ocak 2019 Cumartesi, 14:03:24 Güncelleme: 14:04:32
Fenerbahçede yeni gündem Zakaria Bakkali

Süper Lig'de bu sezon tarihin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Fenerbahçede yeni gündem Zakaria Bakkali

Ersun Yanal'ın göreve gelmesiyle birlikte değişim rüzgarları esmeye başlayan sarı lacivertli camiada ligin ikinci devresi için gözler transferlere döndü.

Fenerbahçede yeni gündem Zakaria Bakkali

Sabah'ın iddiasına göre; Fenerbahçe'de kanat forvet transferi konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Sarı-lacivertliler, Victor Moses ile anlaşma sağlarken, Yanal'ın tavsiyesi ve Chelsea'nin tutumu nedeniyle bu bölgede rota değiştirdi.

Fenerbahçede yeni gündem Zakaria Bakkali

Belçika'nın Anderlecht takımında forma giyen Zakaria Bakkali'yi gündemine aldı.

Fenerbahçede yeni gündem Zakaria Bakkali

Ersun Yanal'ın Nabil Dirar'ın performansından çok memnun olduğu ancak Ayew ile Valbuena'nın özellikle savunma performanslarının yetersiz kaldığı görüşünü yönetime ilettiği kaydedildi.

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