Fenerbahçe'de yaşanan ayrılığın sebebi belli oldu!
İlk yarının sona ermesiyle harekete geçen Fenerbahçe ikinci yarıya başlarken ilk yarının sonlarında yakalanan başarılı performansını sürdürmek istiyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler de takıma yapılacak takviyelerin yanında kulüpteki bazı isimlerle de yollar ayrılıyor. Geçtiğimiz günlerde de kulüpte bir ayrılık yaşanmıştı. O ayrılığın sebebinin genç kaleci Altay Bayındır olduğu ortaya çıktı.
4 Ocak 2020 Cumartesi 10:33
Güncelleme: 04.01.2020 10:50
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Süper Lig'de 16 Ağustos'ta başlayan 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda ilk devre 29 Aralık'ta oynanan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe mücadelesiyle sona ermişti. 17 Ocak'ta başlayacak ikinci yarı öncesi takımlar transfer çalışmalarına hız verdi.
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Bu kulüplerden biri de ilk yarıyı son haftalarda yakaladığı çıkış ile 31 puanla 4. sırada bitiren ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe... Birçok isimle temaslarını sürdüren sarı-lacivertlilerde takıma yapılacak transferlerin yanında, takımdan gönderilecek isimler için de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Tüm bu isimlerin yanı sıra sarı-lacivertlilerde flaş bir ayrılık ve transfer daha gerçekleşmiş geçtiğimiz sezon kaleci antrenörü olarak göreve getirilen Alper Boğuşlu ile yollar ayrılmıştı. Boğuşlu'nun yerine de Borussia Dortmund'un genç takımında antrenörlük yapan Marco Knoop getirilmişti.
Fenerbahçe ilk 17 haftalık periyot süresince kalesinde 21 gol görmüş, 34 kez ise rakip ağları sarsmıştı. Camiada bu ayrılığın sebebi merak edilirken kararın sebebi de ortaya çıktı...
Bu kararın arkasında kaleci Altay Bayındır'ın inişli çıkışlı bir grafik göstermesinin olduğu kaydedildi.