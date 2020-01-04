Fenerbahçe'de yaşanan ayrılığın sebebi belli oldu!

Tüm bu isimlerin yanı sıra sarı-lacivertlilerde flaş bir ayrılık ve transfer daha gerçekleşmiş geçtiğimiz sezon kaleci antrenörü olarak göreve getirilen Alper Boğuşlu ile yollar ayrılmıştı. Boğuşlu'nun yerine de Borussia Dortmund'un genç takımında antrenörlük yapan Marco Knoop getirilmişti.