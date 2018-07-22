Fenerbahçede Yannick Bolasie sesleri

Takımla birlikte Portekiz kampına götürülmeyen 29 yaşındaki oyuncu için "Ayrılık kesin" denildi. Peşinde Leicester, Fulham ve F.Bahçe'nin olduğuna vurgu yapıldı
22 Temmuz 2018 Pazar, 00:07:40
Güncelleme: 00:08:24
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Fenerbahçe'de Yannick Bolasie sesleri
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Transfer ilk günlerinden beri adı sıkça Fenerbahçe'nin gündeminde geçen Yannick Bolasie, Everton'da artık son günlerini yaşıyor. Bu iddianın kaynağı ise İngiliz basını...
Fenerbahçe'de Yannick Bolasie sesleri
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Ada'da yer alan haberlerde 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun takımın Portekiz kampına götürülmemesi nedeniyle iplerin kopma noktasına geldiği kaydedildi.
Fenerbahçe'de Yannick Bolasie sesleri
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"Ayrılık kesin. Bolasie mutlaka gönderilecek" ifadeleri kullanılan oyuncu için pek çok takımın da devrede olduğunun altı çizildi.
Fenerbahçe'de Yannick Bolasie sesleri
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Kongolu futbolcuyu isteyen takımlar arasında Leicester City, Fulham ve Crystal Palace'ın bulunduğu kaydedilirken, Türk ekibi Fenerbahçe'de uzun süredir görüşmeleri sürdürüyor" denildi.
Fenerbahçe'de Yannick Bolasie sesleri
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Bolasie'nin gelecek sezon forma giyeceği takımın yakın bir zamanda netleşeceği ileri sürüldü.
Fenerbahçe'de Yannick Bolasie sesleri
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Öte yandan Everton'ın Bolasie'yi Crystal Palace'tan istediği Wilfried Zaha transferinde takas olarak kullanmayı düşündüğü de ifade edildi
Fenerbahçe'de Yannick Bolasie sesleri
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'Alakamız yok'
Bolasie'nin hazırlık kampı için Portekiz'e götürülmemesi Everton taraftarlarının yüzünü güldürdü... Crystal Palace taraftarlarında ise paniğe neden oldu. Oyuncunun kendi takımlarıyla anılması üzerine sosyal medyada kampanya başlattılar. Bunun üzerine sportif direktör Freeman, "Alakamız yok" açıklaması yapmak zorunda kaldı.