Fenerbahçede Yannick Bolasie sesleri - Galeri - Fotomaç
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    GALERİ

    Fenerbahçe'de Yannick Bolasie sesleri

    Takımla birlikte Portekiz kampına götürülmeyen 29 yaşındaki oyuncu için "Ayrılık kesin" denildi. Peşinde Leicester, Fulham ve F.Bahçe'nin olduğuna vurgu yapıldı
    22 Temmuz 2018 Pazar, 00:07:40 Güncelleme: 00:08:24
    Fenerbahçe'de Yannick Bolasie sesleri
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    Fenerbahçede Yannick Bolasie sesleri

    Transfer ilk günlerinden beri adı sıkça Fenerbahçe'nin gündeminde geçen Yannick Bolasie, Everton'da artık son günlerini yaşıyor. Bu iddianın kaynağı ise İngiliz basını...

    Fenerbahçe'de Yannick Bolasie sesleri
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    • 7
    Fenerbahçede Yannick Bolasie sesleri

    Ada'da yer alan haberlerde 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun takımın Portekiz kampına götürülmemesi nedeniyle iplerin kopma noktasına geldiği kaydedildi.

    Fenerbahçe'de Yannick Bolasie sesleri
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    Fenerbahçede Yannick Bolasie sesleri

    "Ayrılık kesin. Bolasie mutlaka gönderilecek" ifadeleri kullanılan oyuncu için pek çok takımın da devrede olduğunun altı çizildi.

    Fenerbahçe'de Yannick Bolasie sesleri
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    Fenerbahçede Yannick Bolasie sesleri

    Kongolu futbolcuyu isteyen takımlar arasında Leicester City, Fulham ve Crystal Palace'ın bulunduğu kaydedilirken, Türk ekibi Fenerbahçe'de uzun süredir görüşmeleri sürdürüyor" denildi.

    Fenerbahçe'de Yannick Bolasie sesleri
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    Fenerbahçede Yannick Bolasie sesleri

    Bolasie'nin gelecek sezon forma giyeceği takımın yakın bir zamanda netleşeceği ileri sürüldü.

    Fenerbahçe'de Yannick Bolasie sesleri
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    Fenerbahçede Yannick Bolasie sesleri

    Öte yandan Everton'ın Bolasie'yi Crystal Palace'tan istediği Wilfried Zaha transferinde takas olarak kullanmayı düşündüğü de ifade edildi

    Fenerbahçe'de Yannick Bolasie sesleri
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    Fenerbahçede Yannick Bolasie sesleri

    'Alakamız yok'

    Bolasie'nin hazırlık kampı için Portekiz'e götürülmemesi Everton taraftarlarının yüzünü güldürdü... Crystal Palace taraftarlarında ise paniğe neden oldu. Oyuncunun kendi takımlarıyla anılması üzerine sosyal medyada kampanya başlattılar. Bunun üzerine sportif direktör Freeman, "Alakamız yok" açıklaması yapmak zorunda kaldı.

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