Fenerbahçede Yannick Bolasie sesleri

'Alakamız yok'

Bolasie'nin hazırlık kampı için Portekiz'e götürülmemesi Everton taraftarlarının yüzünü güldürdü... Crystal Palace taraftarlarında ise paniğe neden oldu. Oyuncunun kendi takımlarıyla anılması üzerine sosyal medyada kampanya başlattılar. Bunun üzerine sportif direktör Freeman, "Alakamız yok" açıklaması yapmak zorunda kaldı.